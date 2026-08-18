جزئیات جنایت مقابل مترو: متلک به زن و قتل شوهر

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، چندی قبل، گزارشی از وقوع یک فقره قتل هولناک در مقابل ایستگاه مترو جوانمرد قصاب، توسط مأموران کلانتری ۱۳۱ شهر ری به بازپرس ویژه قتل اعلام شد.

با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و با جسد پسر جوانی مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که قاتل پیش از رسیدن پلیس از محل متواری شده است. تحقیقات ابتدایی حاکی از آن بود که مقتول به دلیل متلک‌پرانی قاتل به همسرش، با او درگیر شده و در جریان این نزاع جان خود را از دست داده است.

با آغاز اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره دهم و بازبینی دوربین‌های مداربسته، هویت متهم شناسایی شد. مشخص شد که او از مسافران نزدیک به مترو بوده است. در ادامه، با اقدامات گسترده فنی و مخابراتی، مخفیگاه قاتل شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک عملیات ضربتی یک هفته پس از ارتکاب قتل، دستگیر شد.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی، صراحتاً به قتل مرد جوان مقابل ایستگاه مترو اعتراف کرد و به دادسرا اعزام شد. پس از پایان تحقیقات میدانی، بازسازی صحنه جرم و اعترافات متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست به اتهام مباشرت در قتل عمدی مقتول صادر شد.

جلسه دادگاه؛ درخواست قصاص از سوی مادر مقتول

صبح امروز، متهم به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران اعزام شد. در ابتدای جلسه، کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان قرائت شد و اولیای دم در جایگاه حاضر شده و درخواست اشد مجازات و قصاص را برای قاتل مطرح کردند.

مادر مقتول در اظهارات خود گفت: «پسرم هر روز ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ صبح همسرش را به مترو جوانمرد قصاب می‌رساند تا با مترو به محل کار برود. آن روز، قاتل به عروس من متلک انداخت اما او برای جلوگیری از درگیری، نادیده گرفت و سوار مترو شد. اما پسرم که این موضوع را دید، با قاتل درگیر شد. قاتل و یک نفر دیگر، پسرم را به شدت کتک زدند و قاتل با یک ضربه چاقو به قلبش، او را به قتل رساند و همدستش نیز با ضربات چوب به سرش ضرباتی وارد کرد. من از خون پسرم نمی‌گذرم و درخواست قصاص دارم.»

دفاعیات متهم؛ از میانجیگری تا ضربه ناخواسته

متهم در جایگاه ایستاد و در دفاع از خود گفت: «آن روز مقابل ایستگاه مترو بودم که دیدم مقتول با یک مأمور راهنمایی و رانندگی درگیر شده و چاقو روی او کشیده است. برای میانجیگری به آنجا رفتم و مچ دست مقتول را گرفتم و او را به سمت ماشین خود هدایت کردم و به او گفتم دنبال شر نگرد. در این درگیری، مقتول با چاقو دستم را زخمی کرد و از آنجا رفت. اما کمی بعد با دو نفر دیگر برگشت. من برای دفاع از خودم، چوبی از صندوق عقب برداشتم اما برادر مقتول به دستم زد و چوب افتاد. ناگهان چاقویی که همیشه برای پوست‌کندن سیب همراه داشتم را از جیبم بیرون کشیدم و ناخواسته یک ضربه به قلب مقتول وارد کردم. قصد قتل نداشتم و بعد از آن هم متواری شدم اما خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدم.»

پس از اظهارات متهم و اولیای دم، قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران وارد شور شدند تا رأی خود را در رابطه با این پرونده اعلام کنند. سیر مراحل قانونی نیز ادامه دارد.