تلگرام حسابهای کاربری را به وبسایت تبدیل میکند
تلگرام برای دامنهٔ اختصاصی کاربرانش درخواست داده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۳| |
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به گزارش تابناک، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در حساب شخصی خود نوشت که تلگرام برای گرفتن دامنهٔ سطح بالای «.gram» درخواست داده است.
اگر این درخواست از سوی سازمان آیکان (ICANN) تأیید شود، حدود یک میلیارد کاربر تلگرام میتوانند دامنهٔ شخصی خودشان را داشته باشند.
مثلاً حساب کاربری @durov میشود «durov.gram» و حساب @monk میشود «monk.gram».
کاربران میتوانند فقط با نوشتن یک جملهٔ ساده، وبسایت تعاملی خود را بسازند و این وبسایتها روی سرورهای خود تلگرام میزبانی شوند.
تلگرام در سالهای اخیر با معرفی مینیاپها و بلاکچین تون، تلاش کرده از یک پیامرسان ساده فراتر برود و به یک پلتفرم کامل تبدیل شود. درخواست دامنهٔ .gram هم بخشی از همین مسیر گسترش است.
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