زلزله نسبتا شدید مناطق مرزی خراسان رضوی را لرزاند

به گزارش تابناک و بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه که کانون آن در کشور افغانستان بوده، در نزدیکی مرزهای ایران به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری عمق زمین روی داده است.

بنا بر این گزارش، ارتعاشات این زلزله در شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز احساس شده است. کانون اصلی این زمین‌لرزه در ۸۲ کیلومتری شهر کاریز، ۸۴ کیلومتری تایباد و ۹۴ کیلومتری سمیع‌آباد گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی جانی یا مالی در مناطق مرزی استان خراسان رضوی دریافت نشده و تیم‌های ارزیاب در حال بررسی وضعیت منطقه هستند.