رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید کارهایی که هم مهم و هم فوری‌اند در دستور کار مجلس قرار بگیرند؛ گفت: خیلی از کارها بسیار هم مهم‌اند، اما فوری نیستند که باید کنار گذاشته شوند؛ اما موضوع کالابرگ و نیروهای مسلح بدون شک از موضوعات مهم و فوری ما است که مجلس با همکاری دولت باید آن را پیگیری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه نظارتی صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات نمایندگان و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، عنوان کرد: در وهله اول باید همه ما به این نکته توجه داشته باشیم و مرتب خودمان را در این موضع قرار دهیم که به‌هرحال ما در یک جنگ تحمیلی قرار داریم و آسیب‌های زیادی هم متحمل شدیم که بزرگ‌ترین آسیب که قابل جبران هم نیست، امام شهیدمان و دیگر شهدای گرانقدری هستند که جنگ این بزرگواران را از ما گرفت.

ما در جنگ اخیر عزت، شرف، وطن و استقلالمان را حفظ کردیم

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جنگ حتماً صدمات مادی هم متحمل شده‌ایم؛ اما از طرف دیگر عزت، شرف، وطن و استقلالمان را حفظ کردیم و در این جنگ نابرابر به پیروزی نظامی و سیاسی دست پیدا کردیم که باید به اینها هم توجه کنیم و با درایت و پختگی کار را پیش ببریم.

دکتر قالیباف با تأکید بر اینکه در شرایط حاضر باید موضوع ما نمایندگان، بنده به عنوان خادم همه نمایندگان و همچنین هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌ها، دغدغه‌های اصلی مردم باشد؛ تصریح کرد: همه ما مدعی انقلابی بودن هستیم و امروز انقلابی کسی است که قدرت حل مسئله داشته باشد. اگر در شرایطی که در حال جنگ هستیم، قدرت حل مسئله داشتیم و توانستیم این مسائل را مدیریت کنیم، مشخص می‌شود که انقلابی هستیم؛ یعنی در میدان و در عمل باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اصلی و فرعی کردن کار‌ها در شرایط فعلی و اینکه نمی‌توانیم مانند شرایط عادی کارمان را پیش ببریم؛ اضافه کرد: اگر رهبر معظم انقلاب در پیامشان به اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم تصریح کرده بودند که در برنامه هفتم دقت کنید، به این دلیل است که شرایط جنگ برای کشور اتفاق افتاده است؛ به همین دلیل شرایط جنگی که اتفاق افتاده؛ حتی باید به این کار در قانون بودجه هم دقت شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد امروز باید یک دسته‌بندی در کارمان داشته باشیم و به حاشیه‌ها نرویم.

کار‌های مهم و فوری باید در دستور کار قرار بگیرند/نباید فکر، ذهن و ظرفیتمان در کشور را معطوف به موضوعات پوچ و مهمل کنیم

دکتر قالیباف با تأکید بر اینکه باید کار‌هایی که هم مهم و هم فوری‌اند در دستور کار قرار بگیرند؛ اضافه کرد: فوری بودن آنها از همین باب شرایط جنگی است. یعنی خیلی از کار‌ها هستند که بسیار هم مهم‌اند، اما فوری نیستند که باید کنار گذاشته شوند. از همین منظر به طور مثال بدون شک موضوع کالابرگ و موضوع نیرو‌های مسلح از موضوعات مهم و فوری ما است؛ لذا نباید فکر، ذهن و ظرفیتمان در کشور را معطوف به موضوعات پوچ و مهمل کنیم، که وقت و هزینه‌مان را صرف کنیم و هیچ خروجی هم نداشته باشیم.

امروز هیچ وقتی برای انجام کار‌های آزمون و خطایی نداریم

وی با با بیان اینکه امروز هیچ وقتی برای انجام کار‌های آزمون و خطایی نداریم؛ ادامه داد: خوشحالم از اینکه حتماً قاطبه مجلس، حتما قاطبه دولت و حتما قاطبه مسئولان در همه سطوح به این اصل باور و اعتقاد دارند و حتماً باید در تصمیمات، لوایح و طرح‌هایی که ارائه می‌دهیم، به مهم و فوری بودن و دقیق بودن مسائل دقت کرده و به‌گونه‌ای عمل کنیم که اقدامات ما جایگاه مجلس را دچار آسیب؛ نخبگان را نگران و مردم را عصبانی نکند؛ زیرا اینها موضوعاتی است که اعتمادزایی می‌کند؛ که مهم‌ترین سرمایه ما اعتماد مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به مسائلی که از جانب روسای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در موضوع کالابرگ در جلسه مطرح شد؛ گفت: هم قبل از این جلسه و هم روز گذشته با همه مشغله‌های کاری که داشتیم، با همین دوستان درگیر بحث کارشناسی در رابطه با این موضوع بودیم و حتما نیازمند کار‌های دقیقی در این حوزه هستیم که در صحن علنی مجلس فرصت آنها نیست و باید کمیسیون‌های تخصصی یعنی کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با همکاری دولت آن را پیگیری کنند و همان طور که آقای پورمحمدی نیز گفتند یکجایی ما پول داریم ولی در اولویت مصرف دقت نمی‌کنیم. به مردم عزیز قول می‌دهیم این موضوع را با دقت پیگیری کنیم و پیش ببریم، اجازه نمی‌دهیم به آنچه قانون شده و آنچه که دولت و مجلس به مردم متعهد شده‌اند و اینکه کالابرگ و نیرو‌های مسلح موضوع مهم و فوری ما در مجلس است، خدشه‌ای وارد شود.

باید بر اساس قانون به سمت افزایش مبلغ کالابرگ برویم/افزایش‌ها باید به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن اولویت‌بندی جامعه هدف صورت گیرد

وی افزود: آنچه مردم ما باید در جمع‌بندی بدانند این است که در رابطه با کالابرگ مخصوصاً در حوزه اجرا و اقدام و تأمین اعتبار سقفی که در حال حاضر وجود دارد، حتما باید تأمین شود، که وزیر کار باید به آن توجه داشته باشد. البته ما و دولت در قانون متعهد و وظیفه‌مندیم که به سمت افزایش مبلغ کالابرگ هم برویم؛ اما حتما این افزایش باید به نحوی باشد که به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن اولویت‌بندی که ابتدا کدام جامعه هدف باید مورد حمایت قرار گیرد؟ اجرا شود.

تورم کالا‌های اساسی در خرداد در دهک دوم ما نسبت به دهک دهم ۱۰.۴ درصد بیشتر بوده است

دکتر قالیباف خاطرنشان کرد: بنده در تصمیماتی که حتی در دولت‌های گذشته هم گرفته شده بود، اساساً با پرداخت یکنواخت به همه مخالف بودم؛ زیرا از عدالت به دور است. اگر گزارش بانک مرکزی درخصوص تورم را مشاهده کنید، تورم کالا‌های اساسی در خرداد در دهک دوم ما نسبت به دهک دهم که برخوردارترین دهک است، ۱۰.۴ درصد بیشتر بوده است. این چه مدیریت اقتصادی ماست که هم در کمی و هم در کیفی پولی که با زحمت به دست می‌آوریم را ناعادلانه توزیع می‌کنیم؟

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه باید منابعی که پیدا می‌شود به صورت عادلانه توزیع شود، گفت: در این مسیر ابتدا باید سراغ کسانی برویم که در فقر مطلق هستند و بعد هم حتما به سمت توزیع کالا برویم.

باید دهک‌های هدفمندی به صدک‌ها و خوشه‌ها تبدیل شود

دکتر قالیباف در ادامه ضمن اشاره به ناکارآمدی شیوه حاضر دهک‌بندی‌ها در کشور، گفت: بنده از ابتدای دولت چهاردهم مرتب تاکید کرده‌ام که باید دهک‌ها به صدک‌ها و خوشه‌ها تبدیل شود؛ زیرا دهک‌بندی‌های حاضر مبنای مناسبی برای توزیع آسیب‌پذیری مردم در مقابل تورم نیست و حتما باید به سمت خوشه‌بندی معیشتی برویم و حتما این کار انجام می‌شود. از طرفی مجلس و خصوصاً کمیسیون صنایع باید پای قانون دوام بایستد تا آن ۲۵ دستگاهی که باید اطلاعات را به صورت آنلاین منتقل کنند و کار را انجام دهند؛ این کار را به درستی پیش ببرند.

وی با اشاره به اینکه مجلس حتماً طرفیت‌های دیگری برای کمک به این موضوع دارد که باید بحث و بررسی شود؛ اضافه کرد: ماده ۱۲۵ از موضوعاتی است که حتماً در مجلس باید دنبال شود، بحث استفاده از ظرفیت‌هایی که در خزانه است از جمله اینکه پرداخت‌ها الکترونیک شد و از ظرفیت‌ها از جمله تن‌خواه به درستی بتواینم استفاده کنیم. همچنین با اتفاقی که در اوراق افتاده و سهم سود پول فراهم است، بانک‌ها حتماً آمادگی بیشتری نسبت به قبل در این کار دارند و دولت باید در وقت خودش این کار را انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بدهی جاری که در برخی فروشگاه‌های ارائه دهنده کالابرگ پیش آمده است؛ تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این بدهی‌ها پیش بیاید و در اجرا درست عمل کنیم تا اعتمادسازی شکل بگیرد.

اطلاعات خوب و دقیقی نسبت به بحث تراستی‌ها داریم/ باید نظم و نسق را به درستی در آنجا حاکم کنیم

دکتر قالیباف با اشاره به نکاتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کردند؛ گفت: متاسفانه بخشی از درآمد‌ها را درست و در آن جایی که باید هزینه صورت گیرد، نمی‌شود و انضباطی که باید در این بخش حاکم باشد، نیست. من با اطلاع عرض می‌کنم که الان اطلاعات خوب و دقیقی نسبت به بحث تراستی‌ها داریم که باید نظم و نسق را به درستی در آنجا حاکم کنیم و بتوانیم این موضوع را هم پیش ببریم.

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه ارائه کالابرگ اجتناب‌ناپذیر است؛ تصریح کرد: همان‌گونه که بحث پرداخت حقوق اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را پرداخت نکرد، کالابرگ هم اجتناب ناپذیر است؛ ضمن اینکه بی‌انضباطی در اجرا هم نباید اتفاق بیفتد. دولت و مجلس باید به هم کمک کنیم که این مسیر را به درستی طی کنیم و پیش برویم.

در فروشگاه‌های خرد نباید اعتبار کالابرگ صرف خرید کالا‌های غیر ضرور شود

دکتر قالیباف اشاره به لزوم تأمین معیشت، غذا و زندگی مردم در شرایط حاضر با توجه به تجربه جنگ‌های دنیا؛ افزود: در اجرا باید توجه شود که با پول اختصاص یافته به کالابرگ، کالای اساسی مورد هدف باشد و این‌طور نباشد که در فروشگاه‌ها مخصوصاً فروشگاه‌هایی خردتر این پول به سمت خرید کالا‌های اساسی مردم نرود و صرف تأمین کالا‌های غیر ضرور و دیگری شود؛ زیرا یکی از مباحث جدی ما در موضوع کالابرگ تأمین حداقل کالری مورد نیاز مردم است؛ وگرنه در زمان کوتاه بعدی مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف در بخش درمان هستیم.

در دولت و مجلس کالابرگ را هم برای آنهایی که باید در اولویت قرار بگیرند در دستور کار قرار می‌دهیم و هم موضوع افزایش مبلغ کالابرگ را پیگیری می‌کنیم

رئیس مجلس در ادامه گفت: در مجلس و دولت به مردم عزیزمان قول می‌دهیم که ما در دولت و مجلس کالابرگ را هم برای آنهایی که باید در اولویت قرار بگیرند در دستور کار قرار دهیم و هم موضوع افزایش مبلغ کالابرگ را پیگیری کنیم؛ اما در حال حاضر باید دقت کرد که در همین تعهد فعلی چه در بخش اجرا، تأخیری در آن اتفاق نیفتد و هم اینکه به سقفی که در حال پیگیری است، خدشه‌ای وارد نشود و حتما می‌توانیم در نیمه دوم سال به میزانی که در توان‌مان است؛ به صورت پلکانی و با اولویت افرادی که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند کمک کنیم.

دکتر قالیباف گفت: درست است که در بخش فراورده‌ها و بخش‌های دیگر حتما کسری تأمین داریم؛ اما مشخص و روشن است که اولویت اول بانک مرکزی در تبدیل ارز کالا‌های اساسی به ریال براساس تالار و نه ارز ۱۲۳ هزار تومانی، کجا است و وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذاریم؛ الان نباید کسری در پرداخت داشته باشیم؛ اما ممکن است در اجرا یک اشکالاتی وجود داشته باشد که باید آن را پیگیری و حل و فصل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با همه مشکلاتی که داشت در یک مرحله کمک کرد و یک گام جدی برای پرداخت خرید گندم برداشته شد که این مسئله، هم موضوع مهمی است که اثر آن در کالابرگ بعدی هم دیده می‌شود و در بحث نان هم به درستی در جامعه هدف و جایی که اسراف و سوءاستفاده می‌شود؛ تأثیر دارد که غصه ما اینجا است که نسبت به این سوءاستفاده‌ها با توجه به فناوری‌هایی که امروز استفاده می‌شود، اگاه هستیم، اما بعضی جا‌ها جرات در تصمیم‌گیری نداریم که این عدم جرات هم پذیرفته شده نیست و کوتاهی ماست که باید جلوی آن بایستیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که حداقل بتوانیم دیون کشاورزان در بحث گندم را قبل از اینکه برای کاشت سال آینده آماده شوند؛ بپردازیم.