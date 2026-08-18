صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

توضیح وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ دوران جنگ

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال نمایندگان درباره نحوه باز و بسته شدن پلتفرم‌های خارجی در ایام جنگ پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۱۳
| |
726 بازدید
ستار هاشمی

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح دستورکار نشست ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست امروز حضور داشت تا به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.

وی اظهار کرد: محور سوالات مربوط به پلتفرم‌های خارجی بود، مبنی بر اینکه چرا این پلتفرم‌ها در شرایط جنگی باز و بسته شدند. وزیر به سوالات پاسخ داد و مقرر شد مستندات به نمایندگان سوال‌کننده ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام اقدامات صورت‌گرفته، اعم از باز و بسته شدن پلتفرم‌ها و ...، بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا کمیته ویژه تشکیل‌شده در شورای عالی امنیت ملی که مخصوص همین امر تدوین شده، انجام شده است.

وی ادامه داد: برخی از سوال‌کنندگان قانع شدند و تعدادی دیگر نیز مهلت یک‌هفته‌ای و یک‌ماهه برای قانع شدن خواستند و درخواست دریافت مستندات کردند تا نهایتاً تصمیم‌گیری کنند آیا این سوالات به صحن برود یا خیر.

قشقاوی خاطرنشان کرد: نکته مهم این بود که عموماً خارج از دایره وظیفه وزیر ارتباطات بود، اما نتیجه به تشخیص نمایندگان سوال‌کننده مرتبط است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قشقاوی مجلس کمیسیون امنیت ملی ستار هاشمی وزیر ارتباطات سوال از وزیر پلتفرم های خارجی فیلترینگ جنگ شرایط جنگی شورای عالی فضای مجازی
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۰ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۶ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pi1
tabnak.ir/005pi1