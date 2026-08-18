اطلاعیه وزارت خارجه درباره دو دیپلمات فرانسوی
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران، درباره معرفی ۲ دیپلمات فرانسوی بهعنوان عناصر نامطلوب، اطلاعیهای را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۱۰| |
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به گزارش تابناک، در اطلاعیه وزارت خارجه در این باره آمده است: «با توجه به فعالیتهای خلاف حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، از سوی دو مامور شاغل در سفارت فرانسه در تهران، و نظر به اینکه علیرغم گذشت چند هفته از افشای رفتارهای غیرقانونی آنها هیچ اقدامی از سوی دولت متبوع آنها جهت تصحیح رفتار و تضمین عدم تکرار چنان رفتارهایی مشاهده نگردید، وزارت امور خارجه این دو مامور را بهعنوان عنصر نامطلوب میشناسد و بر این اساس ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود.»
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