انتقال هوایی نوزاد تازه‌ متولد شده از آستارا به رشت

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از انتقال هوایی یک نوزاد تازه‌ متولد شده مبتلا به مشکلات تنفسی از آستارا به رشت خبر داد.

به گزارش تابناک، علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز در پی نیاز یک نوزاد تازه‌ متولد شده مبتلا به مشکلات تنفسی به دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر، مأموریت انتقال هوایی وی در دستور کار اورژانس استان گیلان قرار گرفت.

وی افزود: این مأموریت با اعزام بالگرد اورژانس هوایی استان گیلان از بیمارستان شهید بهشتی آستارا آغاز شد و نوزاد پس از انتقال هوایی، در فرودگاه سردار جنگل رشت به تیم زمینی اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: در ادامه، نوزاد توسط آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی از فرودگاه سردار جنگل رشت به بیمارستان ۱۷ شهریور منتقل شد تا روند درمان و مراقبت‌های تخصصی مورد نیاز در این مرکز درمانی ادامه یابد.

پورسان با اشاره به اهمیت انتقال سریع بیماران نیازمند خدمات تخصصی گفت: انتقال هوایی بیماران یکی از مأموریت‌های مهم اورژانس استان گیلان است که با هدف تسریع در دسترسی بیماران به مراکز درمانی مجهز و ارائه خدمات تخصصی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: در این مأموریت نیز با هماهنگی عوامل اورژانس هوایی و زمینی، انتقال نوزاد با سرعت و ایمنی انجام شد.