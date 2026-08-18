شکست دو فرنگیکار ایران در نیمه نهایی جوانان جهان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه رقابتهای ۲ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی، امیرعلی حیدری نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی در شرایطی که مقابل آیخان جوادوف از آذربایجان با نتیجه ۳ بر صفر پیش بود در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
حیدری پیش از این در دور نخست ۸ بر صفر مقابل چیتیچ از مولداوی به پیروزی رسید. وی سپس ۷ بر صفر از سد ژیوکو هینکوف از بلاروس گذشت و در دور سوم نیز با نتیجه ۸ بر صفر ماکاوه از هند را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در مرحله نیمه نهایی مقابل رمضان نخای کشتیگیر پرقدرت روسیه با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و راهی دیدار ردهبندی شد.
محمدحسینی پیش از این در دور نخست هروای از اسلواکی را با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم روزاریو از پورتوریکو را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
محمدحسینی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۳ هوهانیسیان از ارمنستان را شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد.