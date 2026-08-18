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لیگ برتر فوتبال ایران؛

استقلال نساجی را هم برد؛ دومین برد پیاپی آبی‌ها این بار در شهر خسته

استقلال در بازی خارج از خانه خود در هفته دوم لیگ برتر فوتبال مقابل نساجی به پیروزی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۹۹
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استقلال و نساجی

تقابل نساجی مازندران و استقلال در دومین هفته از بیست‌وششمین دوره مسابقات لیگ برتر به سود آبی‌پوشان به اتمام رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم نساجی مازندران و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۱۵ امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان خاتمه یافت.

محمدرضا آزادی در دقیقه ۸۲ برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب ابتدایی نساجی: علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، پوریا سرآبادانی، افشین صادقی، جواد آقایی‌پور، صادق آلبوصبیح، بهروز نوروزی‌فر، محمد حسین‌زاده، فردین نجفی و معید ایمری.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ در حالی که دو تیم موقعیت‌های زیادی هم روی دروازه یکدیگر خلق نکردند.

در نیمه دوم اما این استقلال بود که در دقیقه ۸۲ توسط محمدرضا آزادی که دو دقیقه پیش از گل، به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، به گل رسید و آبی‌ها را به دومین برد پیاپی رساند.

به گزارش تابناک، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دومین بازی هم موفق شدند کلین‌شیت کنند و با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند.

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برچسب ها
استقلال نساجی مازندران لیگ برتر فوتبال تابناک ورزشی سهراب بختیاری زاده مجتبی حسینی
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