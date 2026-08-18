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رسالت ما صیانت از اقتدار نیروهای مسلح است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان، صیانت از سلامت و اقتدار نیرو‌های مسلح است، گفت: با برنامه‌های پیشگیرانه، تلاش می‌کنیم از وقوع هرگونه جرم جلوگیری کنیم؛ اما اگر تخلفی رخ دهد، حتی اگر جزئی باشد، قاطعانه برخورد می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۹۷
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رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

حجت‌الاسلام والمسلمین «احمدرضا پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور،در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان ایلام با اشاره به جنگ تحمیلی علیه محور مقاومت، اظهار کرد: این نبرد از روز نخست تاکنون، چیزی جز ناتوانی دشمن را آشکار نکرده است.

وی با ابراز شگفتی از روحیه جهادی افزود: امروز نه‌تنها بازنشستگان نیرو‌های مسلح برای حضور در میدان اعلام آمادگی کرده‌اند، بلکه حتی کسانی که پیش‌تر به دلایلی مرتکب فرار از خدمت شده بودند، داوطلبانه برای مقابله با دشمن مراجعه می‌کنند.

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رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به بن‌بست صهیونیست‌ها تصریح کرد: دشمن در باتلاقی که خود ساخته، گرفتار و سرگردان است. آنان با تکیه بر ریسمان پوسیده نتانیاهو و ترامپ، اکنون در گل فرو رفته و تا امروز شکستی سنگین متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها هر تلاشی می‌کنند تا بهانه‌ای برای خروج آبرومندانه بیابند، اما خون پاک کودکان و خون رهبر شهیدمان، انتقام خود را از این دشمن خواهد گرفت.

حجت الاسلام پورخاقان با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان، صیانت از سلامت و اقتدار نیرو‌های مسلح است، گفت: با برنامه‌های پیشگیرانه، تلاش می‌کنیم از وقوع هرگونه جرم جلوگیری کنیم؛ اما اگر تخلفی رخ دهد، حتی اگر جزئی باشد، قاطعانه برخورد می‌شود.

وی با اشاره به آمار پایین جرایم در نیرو‌های مسلح، به‌ویژه در ایلام، این امر را نشان‌دهنده سلامت بالای نیرو‌هایی دانست که در سایه فرماندهی معظم کل قوا، صادقانه خدمت می‌کنند.

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سازمان قضایی نیروهای مسلح جنگ شرایط جنگی نیروهای مسلح اقتدار
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