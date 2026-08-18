حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هستهای زاپوریژیا
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر سهشنبه اعلام کرد: به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطلاع داده شد که یک پهپاد حدود ساعت ۶ صبح امروز در ایستگاه اتوبوسی که کارمندان برای رفتن به نیروگاه هستهای زاپوریژیا از آن استفاده میکردند، منفجر شد.
بنا بر این گزارش، مدیر نیروگاه هستهای زاپوریژیا به تیم آژانس اطلاع داد که این انفجار ۱۶ نفر از کارمندان و پیمانکاران نیروگاه را زخمی کرده است، از جمله یک نفر کشته و سه نفر به شدت زخمی شدهاند.
گروسی این حادثه را «جدیترین حادثه در تاریخ این نیروگاه» خواند.
سرویس مطبوعاتی آژانس همچنین تصریح کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز از حملات در منطقه صنعتی نیروگاه هستهای زاپوریژیا مطلع شده است. هیچ خسارتی که بر ایمنی یا امنیت هستهای تاثیر بگذارد، گزارش نشده است.
گروسی همچنین از فرماندهان نظامی مسئول این حملات خواست که «فورا این اقدامات غیرقابل قبول» را که خطرات جدی برای ایمنی هستهای در یک درگیری ایجاد میکند، متوقف کنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی قصد داشت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اوت از این تاسیسات بازدید کند، اما کییف از ارائه تضمینهای امنیتی به او خودداری کرد.
زاخارووا گفت: کییف با بدبینی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تهدید کرد و مستقیما اظهار داشت که اگر از طریق خاک روسیه وارد نیروگاه هستهای زاپوریژیا شود، نمیتواند امنیت او را تضمین کند.