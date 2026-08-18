صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا

پس از حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به یک ایستگاه اتوبوس در انرگودار که توسط کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا استفاده می‌شد، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۹۲
| |
1572 بازدید
نیروگاه هسته ای

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر سه‌شنبه اعلام کرد: به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شد که یک پهپاد حدود ساعت ۶ صبح امروز در ایستگاه اتوبوسی که کارمندان برای رفتن به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا از آن استفاده می‌کردند، منفجر شد.

بنا بر این گزارش، مدیر نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا به تیم آژانس اطلاع داد که این انفجار ۱۶ نفر از کارمندان و پیمانکاران نیروگاه را زخمی کرده است، از جمله یک نفر کشته و سه نفر به شدت زخمی شده‌اند.

گروسی این حادثه را «جدی‌ترین حادثه در تاریخ این نیروگاه» خواند.

سرویس مطبوعاتی آژانس همچنین تصریح کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از حملات در منطقه صنعتی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا مطلع شده است. هیچ خسارتی که بر ایمنی یا امنیت هسته‌ای تاثیر بگذارد، گزارش نشده است.

گروسی همچنین از فرماندهان نظامی مسئول این حملات خواست که «فورا این اقدامات غیرقابل قبول» را که خطرات جدی برای ایمنی هسته‌ای در یک درگیری ایجاد می‌کند، متوقف کنند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد داشت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اوت از این تاسیسات بازدید کند، اما کی‌یف از ارائه تضمین‌های امنیتی به او خودداری کرد.

زاخارووا گفت: کی‌یف با بدبینی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید کرد و مستقیما اظهار داشت که اگر از طریق خاک روسیه وارد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا شود، نمی‌تواند امنیت او را تضمین کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اوکراین حمله حمله پهپادی نیروگاه هسته ای زاپوریژیا روسیه جنگ اوکراین
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار گروسی درباره خطر حادثه هسته‌ای در اوکراین
پیشروی روسیه در منطقه زاپوریژیا
حمله تلافی‌جویانه‌ روسیه به تأسیسات نظامی اوکراین
حمله موشکی اوکراین به تاسیسات الکترونیکی روسیه
حمله روسیه به یک مرکز تحقیقاتی صدساله در اوکراین
حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه
روسیه یک منطقه در زاپروژیا را تصرف کرد
پالایشگاه نفت اوکراین در زاپوریژیا هدف قرار گرفت
حمله جدید اوکراین به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
وب گردی
پرشین هتل
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
لحظه ناک اوت شدن امیرعلی اکبری در مسکو
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی
تصاویر تعقیب ماهیگیران ایرانی توسط آپاچی آمریکا
کوچک‌زاده: جنوب خبری نیست، زیر کولر گازی‌اند!
پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید
ویدیوی بلاگری که در اینترنشنال کشته شد
تصاویر آسفالت کردن رودخانه الیگودرز!
از شاهین با موتور دو لیتری تا موتورهای جدید سایپا
راه مهم ایران برای شکار اف 15 آمریکا
وضعیت خراب اشکان خطیبی در ایتالیا را ببینید
دولت ترامپ از طریق «نچیروان بارزانی» با فرمانده سپاه تماس گرفت/ قرار بود مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در اربیل برگزار شود
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد
شعرخوانی در فراغ رهبری در حضور خاتمی و موسوی خوئینی‌ها
ویدیوی نوید محمدزاده پس از پوشیدن پیراهن فلسطین
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۰ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۶ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005phg
tabnak.ir/005phg