به گزارش تابناک؛ تابستان فصل روز‌های گرم و طولانی است و در چنین روز‌هایی یک دسر خنک و سبک می‌تواند انتخابی مناسب برای پذیرایی یا یک عصرانه دلچسب باشد. برخلاف دسر‌های سنگین که معمولاً به زمان آماده‌سازی و پخت بیشتری نیاز دارند، بسیاری از بهترین دسر‌های تابستانی را می‌توان بدون فر و با مواد ساده در خانه آماده کرد.

اگر به دنبال طرز تهیه دسر‌های تابستانی خوشمزه و خنک هستید، گزینه‌های متنوعی مانند دسر‌های میوه‌ای، ژله‌ای، بستنی، پاناکوتا و دسر‌های یخچالی پیش روی شما قرار دارد.

همچنین قبلا در جام جم طرز تهیه دسر بدون نیاز به فر را برایتان قرار داده‌ایم.

بهترین دسر‌های تابستانی کدامند؟

انتخاب بهترین دسر تابستانی به ذائقه افراد و مواد اولیه‌ای که در اختیار دارید بستگی دارد. با این حال، معمولاً دسر‌هایی که بافت سبک، طعم خنک و زمان آماده‌سازی کوتاهی دارند، محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند. انواع دسر‌های تابستانی را می‌توان با میوه‌های فصل، خامه، شیر، ماست، ژله و بیسکویت تهیه کرد.

یکی از مزیت‌های این دسر‌ها این است که بسیاری از آنها به فر نیاز ندارند و پس از آماده‌سازی، تنها باید مدتی در یخچال قرار بگیرند. در ادامه چند نمونه از بهترین دسر‌های تابستانی را معرفی می‌کنیم.

دسر توت‌فرنگی یخچالی

دسر توت‌فرنگی یکی از گزینه‌های جذاب برای روز‌های گرم سال است. برای تهیه آن می‌توانید از توت‌فرنگی تازه، خامه، بیسکویت پتی‌بور و مقداری ژله توت‌فرنگی استفاده کنید. ابتدا بیسکویت‌ها را خرد کرده و کف ظرف قرار دهید. سپس لایه‌ای از خامه و توت‌فرنگی خردشده روی آن بریزید و در نهایت ژله آماده‌شده را اضافه کنید.

این دسر باید چند ساعت در یخچال بماند تا کاملاً خودش را بگیرد. استفاده از میوه تازه باعث می‌شود نتیجه نهایی طعم و ظاهر مطلوبی داشته باشد و به همین دلیل در فهرست دسر‌های خنک تابستانی قرار می‌گیرد.

پاناکوتای وانیلی با میوه

پاناکوتا یک دسر ایتالیایی ساده و لطیف است که برای پذیرایی تابستانی انتخاب مناسبی محسوب می‌شود. برای تهیه آن به شیر، خامه، شکر، وانیل و پودر ژلاتین نیاز دارید.

شیر، خامه و شکر را روی حرارت ملایم گرم کنید و سپس ژلاتین حل‌شده را به آن اضافه کنید. پس از مخلوط شدن مواد، مایع را داخل قالب‌های کوچک بریزید و چند ساعت در یخچال قرار دهید. برای تزئین نیز می‌توانید از توت‌فرنگی، هلو، موز یا انواع توت استفاده کنید.

پاناکوتا را می‌توان با میوه‌های فصل تغییر داد و هر بار طعم متفاوتی ایجاد کرد. این ویژگی آن را به یکی از بهترین دسر‌های تابستانی برای مهمانی‌ها تبدیل کرده است.

دسر موز و بیسکویت

اگر به دنبال یک دسر خانگی ساده و اقتصادی هستید، دسر موز و بیسکویت گزینه خوبی است. برای آماده‌سازی آن به موز، بیسکویت پتی‌بور، شیر، خامه و کمی پودر کاکائو نیاز دارید. بیسکویت خردشده را در ظرف بریزید و روی آن موز حلقه‌شده قرار دهید. سپس ترکیبی از خامه و شیر را اضافه کنید و در صورت تمایل روی دسر کمی پودر کاکائو یا شکلات رنده‌شده بریزید. این دسر باید حداقل دو تا سه ساعت در یخچال قرار بگیرد. دسر موز و بیسکویت به دلیل آماده‌سازی آسان، یکی از گزینه‌های مناسب برای طرز تهیه دسر تابستانی بدون فر است.

ژله بستنی

ژله بستنی از دسر‌های قدیمی و محبوب ایرانی است که همچنان برای پذیرایی در روز‌های گرم طرفداران زیادی دارد. برای تهیه آن می‌توان یک بسته ژله دلخواه را با آب جوش حل کرد و پس از کمی خنک شدن، بستنی وانیلی را به آن افزود.

پس از ترکیب مواد، ژله را داخل قالب بریزید و چند ساعت در یخچال قرار دهید. برای جذاب‌تر شدن ظاهر دسر می‌توانید از چند نوع ژله با رنگ‌های مختلف استفاده کنید. ژله بستنی علاوه بر ظاهر زیبا، روش آماده‌سازی بسیار ساده‌ای دارد و از نمونه‌های پرطرفدار بهترین دسر‌های تابستانی محسوب می‌شود.

دسر هندوانه‌ای

هندوانه یکی از نماد‌های تابستان است و می‌توان از آن برای تهیه یک دسر متفاوت استفاده کرد. برای تهیه دسر هندوانه‌ای می‌توانید هندوانه را به شکل توپ‌های کوچک برش دهید و همراه با طالبی، خربزه و انگور داخل ظرف بریزید. در صورت تمایل می‌توان کمی آب‌لیمو و برگ نعناع نیز به این ترکیب اضافه کرد. این دسر بسیار سبک است و به دلیل استفاده از میوه تازه، انتخاب مناسبی برای کسانی است که به دنبال دسر میوه‌ای هستند.

کرم کارامل

کرم کارامل دسری لطیف و خوش‌طعم است که اگرچه بیشتر در تمام فصل‌ها تهیه می‌شود، نسخه خنک آن برای تابستان نیز جذاب است. برای آماده‌سازی آن معمولاً از شیر، تخم‌مرغ، شکر و وانیل استفاده می‌شود و پس از پخت باید کاملاً خنک شود. اگر ترجیح می‌دهید دسر شما بافتی نرم و خامه‌ای داشته باشد، کرم کارامل می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. البته برخلاف بسیاری از گزینه‌های این فهرست، برای تهیه آن معمولاً به پخت نیاز است.

کدام دسر برای تابستان مناسب‌تر است؟

پاسخ به سؤال اینکه بهترین دسر تابستانی کدام است؟ به شرایط شما بستگی دارد. اگر سرعت آماده‌سازی اهمیت دارد، ژله بستنی و دسر موز و بیسکویت گزینه‌های مناسبی هستند. برای پذیرایی رسمی‌تر می‌توان پاناکوتا یا دسر توت‌فرنگی را انتخاب کرد و اگر به دنبال گزینه‌ای سبک هستید، دسر‌های میوه‌ای انتخاب بهتری خواهند بود. در مجموع، بهترین دسر‌های تابستانی معمولاً دسر‌هایی هستند که بافت سبک، طعم خنک و زمان آماده‌سازی کوتاهی داشته باشند.

نتیجه‌گیری

بهترین دسر‌های تابستانی لزوماً پیچیده یا پرهزینه نیستند. بسیاری از آنها را می‌توان با چند ماده اولیه ساده و بدون استفاده از فر آماده کرد. دسر‌های میوه‌ای، ژله بستنی، پاناکوتا و انواع دسر‌های یخچالی از انتخاب‌های محبوب برای روز‌های گرم سال هستند.

در نهایت، انتخاب میان بهترین دسر‌های تابستانی به سلیقه، زمان و مواد اولیه شما بستگی دارد. اگر تجربه‌ای در تهیه این دسر‌ها دارید یا دسر تابستانی دیگری را می‌شناسید که جای آن در این فهرست خالی است، نظر و پیشنهاد خود را با ما و سایر خوانندگان به اشتراک بگذارید.

بهترین دسر‌های تابستانی بدون فر کدام‌اند؟

دسر توت‌فرنگی یخچالی، ژله بستنی، دسر موز و بیسکویت و پاناکوتا از گزینه‌های مناسب برای طرز تهیه دسر تابستانی یخچالی و بدون فر هستند.

برای تهیه دسر‌های تابستانی از چه میوه‌هایی استفاده کنیم؟

توت‌فرنگی، هلو، هندوانه، طالبی، خربزه، موز، انگور و انواع توت از میوه‌های مناسب برای تهیه دسر‌های تابستانی هستند.

چطور دسر تابستانی را خنک‌تر کنیم؟

قرار دادن دسر در یخچال پیش از سرو، استفاده از میوه‌های تازه و انتخاب مواد اولیه سبک می‌تواند به داشتن یک دسر خنک و دلچسب کمک کند.