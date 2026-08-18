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عامل آتش سوزی عمدی جنگل‌های ایلام دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از شناسایی و دستگیری عامل آتش سوزی عمدی جنگل های کمربندی شرقی شهرستان ایلام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۷۸
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آتش سوزی جنگل

به گزارش تابناک، سرهنگ بهزاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی بر آتش گرفتن جنگل های کمربندی شرقی در شهرستان ایلام، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری۱۲ جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات لازم به عمدی بودن این آتش سوزی پی برده و اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان را آغاز کردند.

وی مطرح کرد: با انجام اقدامات میدانی و شگردهای خاص پلیسی ماموران موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، بیان کرد: پلیس در برابر مجرمان و مخلان نظم و امنیت اجتماعی از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد و امنیت و آرامش مردم همواره خط قرمز ماست.

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ایلام آتش سوزی آتش سوزی جنگل آتش سوزی عمدی دستگیری
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