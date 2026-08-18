اینفوتابناک/ حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق کشوری چقدر است؟

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

به گزارش تابناک؛ براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

حداکثر حقوق پرداختی نیز تا ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بیشتر نیز اعلام شده است.