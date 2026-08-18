ادعای بازداشت محمدباقر خرازی در قم

محمدباقر خرازی، روحانی و فعال سیاسی جنجالی، با حکم دادسرای ویژه روحانیت قم بازداشت شده است.

به گزارش تابناک، اخباری از بازداشت محمدباقر خرازی، روحانی و فعال سیاسی، توسط دادسرای ویژه روحانیت قم خبر در فضای مجازی پخش شده است.

بر اساس این ادعا، خرازی با حکم دادسرای ویژه روحانیت قم در بازداشت به سر می‌برد. پیش از این نیز سخنگوی قوه قضائیه از ورود دادگاه ویژه روحانیت به پرونده وی خبر داده و اعلام کرده بود که خرازی به این دادگاه احضار و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.

این پرونده پس از انتشار اظهارات جنجالی خرازی درباره دولت و مسائل سیاسی اخیر مطرح شد و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که با توجه به روحانی بودن وی، رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است⁠

با این حال، بازداشت محمدباقر خرازی تا این لحظه به‌طور رسمی از سوی قوه قضائیه تأیید نشده است و جزئیات اتهامات و وضعیت قضایی وی نیز باید از مراجع رسمی اعلام شود.