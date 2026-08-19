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کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۷
بازدید: ۳۲۵

عکس: جشن هشتاد و یکمین سالگرد آزادی کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد «روز آزادی ملی» این کشور، به تماشای اجرای «گروه ملی آکروباتیک» نشست. این برنامه بخشی از جشن‌های رسمی برای گرامیداشت این مناسبت تاریخی بود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کره شمالی کیم جون اون سالگرد آزادی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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