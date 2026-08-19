عکس: جشن هشتاد و یکمین سالگرد آزادی کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد «روز آزادی ملی» این کشور، به تماشای اجرای «گروه ملی آکروباتیک» نشست. این برنامه بخشی از جشن‌های رسمی برای گرامیداشت این مناسبت تاریخی بود.