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کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۶
بازدید: ۳۳۵۳

عکس: برداشت برنج در گیلان

مردادماه فصل به بار نشستن ماه‌ها تلاش شالیکاران گیلانی است. این روزها خوشه‌های طلایی برنج در شالیزارها رسیده‌اند و کشاورزان پس از ماه‌ها کار و انتظار، برداشت دسترنج خود را آغاز کرده‌اند. شالیزارهای گیلان در روزهای برداشت، شاهد جنب‌وجوش کشاورزانی است که حاصل یک فصل تلاش را از دل زمین به دست می‌آورند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری گیلان برداشت برنج
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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