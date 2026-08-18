عکس: برداشت برنج در گیلان

مردادماه فصل به بار نشستن ماه‌ها تلاش شالیکاران گیلانی است. این روزها خوشه‌های طلایی برنج در شالیزارها رسیده‌اند و کشاورزان پس از ماه‌ها کار و انتظار، برداشت دسترنج خود را آغاز کرده‌اند. شالیزارهای گیلان در روزهای برداشت، شاهد جنب‌وجوش کشاورزانی است که حاصل یک فصل تلاش را از دل زمین به دست می‌آورند.