عکس: برداشت برنج در گیلان
مردادماه فصل به بار نشستن ماهها تلاش شالیکاران گیلانی است. این روزها خوشههای طلایی برنج در شالیزارها رسیدهاند و کشاورزان پس از ماهها کار و انتظار، برداشت دسترنج خود را آغاز کردهاند. شالیزارهای گیلان در روزهای برداشت، شاهد جنبوجوش کشاورزانی است که حاصل یک فصل تلاش را از دل زمین به دست میآورند.
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برچسبها:عکس خبری گیلان برداشت برنج
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