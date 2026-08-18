انتخاب قالیباف برای مذاکرات پیشنهاد چه کسی بود؟
وزیر امور خارجه گفت: وقتی آمریکاییها درخواست مذاکره را مطرح کردند، پزشکیان معتقد بود باید از همین طریق راهی را برای پایان جنگ پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی در آستانه هفته دولت، با اشاره به روزهای پرتلاطم دیپلماسی ایران، به تشریح رویکرد دولت چهاردهم در قبال مذاکرات پرداخت.
وزیر امور خارجه گفت: وقتی آمریکاییها درخواست مذاکره را مطرح کردند، پزشکیان معتقد بود باید از همین طریق راهی را برای پایان جنگ پیدا کنیم.
عراقچی افزود: انتخاب قالیباف در تیم مذاکرات بهپیشنهاد رئیسجمهور بود و حتی در صورتجلسهای که تهیه شد پزشکیان اصرار داشت که «باید نام آقای قالیباف بهعنوان مسئول مذاکرات نوشته شود تا من امضا کنم.
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