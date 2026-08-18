انتخاب قالیباف برای مذاکرات پیشنهاد چه کسی بود؟

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی در آستانه هفته دولت، با اشاره به روزهای پرتلاطم دیپلماسی ایران، به تشریح رویکرد دولت چهاردهم در قبال مذاکرات پرداخت.

وزیر امور خارجه گفت: وقتی آمریکایی‌ها درخواست مذاکره را مطرح کردند، پزشکیان معتقد بود باید از همین طریق راهی را برای پایان جنگ پیدا کنیم.

عراقچی افزود: انتخاب قالیباف در تیم مذاکرات به‌پیشنهاد رئیس‌جمهور بود و حتی در صورت‌جلسه‌ای که تهیه شد پزشکیان اصرار داشت که «باید نام آقای قالیباف به‌عنوان مسئول مذاکرات نوشته شود تا من امضا کنم.