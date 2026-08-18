مدارس برای آموزش حضوری آماده میشوند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور و در جمع خبرنگاران، درباره توجه به ابعاد مختلف تربیتی در برنامههای آموزش و پرورش گفت: در برنامههای مربوط به اردوی عشایر همه ابعاد تربیتی مورد توجه قرار گرفته است و تلاش شده برای هر یک از این ابعاد برنامه و شاخص مشخصی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه الگوی مدرسه تراز در قالب یک سامانه طراحی شده و در واقع برش مدرسهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب میشود که قرار است بهزودی رونمایی و ابلاغ شود افزود: پس از اجرای این طرح، مدارس به یک سامانه یکپارچه متصل خواهند شد و عملکرد، ارزیابیها و فعالیتهای آنها به شکل دقیق در این سامانه مشخص خواهد بود. این سامانه بخشهایی هوشمند نیز خواهد داشت که میتواند به مدیران مدارس در برنامهریزی کمک کند و متناسب با شرایط و عملکرد مدرسه، قدرت برنامهریزی را برای مدیران افزایش دهد.
کاظمی یکی دیگر از بخشهای مهم این سامانه را بودجهریزی مبتنی بر عملکرد عنوان کرد و ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم بودجهها را به صورت مستقیم در اختیار مدارس قرار دهیم تا منابع متناسب با عملکرد و نیازهای مدارس تخصیص پیدا کند.
مدارس دولتی تقویت میشوند
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت مدارس دولتی گفت: کارهای خوبی در حوزه تقویت مدارس دولتی در حال شکلگیری است و امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند ما را به الگوی مدرسه تراز نزدیک کند.
کاظمی درباره دستاوردهای آموزش و پرورش طی دو سال گذشته گفت: اگر قرار باشد از موفقیتهای آموزش و پرورش در این دو سال نام برده شود، یکی از مهمترین آنها این است که توانستهایم آموزش و پرورش را به مسئله اول دولت و حاکمیت تبدیل کنیم و تمام ظرفیتهای دولت را پای کار آموزش و پرورش بیاوریم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موفقیتهای آموزش و پرورش در بخشهای مختلف، تا حد زیادی مدیون همین ظرفیتهایی است که در سطح دولت و حاکمیت برای این حوزه ایجاد شده و کمکهای بسیار زیادی در این مسیر صورت گرفته است، دیگر مسئله مهم را کاهش فاصله میان صف و ستاد عنوان کرد و گفت: امروز توانستهایم فاصله میان صف و ستاد را کاهش دهیم و یک درک مشترک از نظام مسائل و برنامههای آموزش و پرورش میان سطوح مختلف ایجاد کنیم.
کاظمی با بیان اینکه امروز مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور میدانند باید به چه نظام مسائلی توجه کنند، اولویتهای خود را چگونه مشخص کنند، مسائل را چگونه اولویتبندی و صورتبندی کنند و برای حل آنها چه مسیری را در پیش بگیرند، با اشاره به برنامههای تحولی آموزش و پرورش گفت: مهمترین برنامههای تحولی وزارتخانه که در قالب هفت برنامه تحولی مهم تبیین شده، هم در مراسم افتتاحیه و هم در مراسم اختتامیه مورد تأکید قرار گرفته و این برنامهها اکنون در دستور کار روسای آموزش و پرورش در سراسر کشور قرار دارد.
آمادگی برای آغاز حضوری سال تحصیلی جدید
وزیر آموزش و پرورش درباره آمادگی نظام تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید ادامه داد: همایش آمادگی نظام تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید با هدف ایجاد آمادگی برای یک سال تحصیلی آرام، کمدغدغه و حضوری برگزار شده است و در کنار آن، آمادگی برای اتفاقات خوب در نظام تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار دارد.
کاظمی با تأکید بر ادامه مسیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت افزود: نظام تعلیم و تربیت کشور با اقتدار راه شهدا و امام را ادامه خواهد داد و افقهای آینده در حوزه علم، علمآموزی و تربیت دانشآموزان تراز جمهوری اسلامی ایران روشن است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر عملکرد نیروهای آموزش و پرورش و استمرار این نظارتها اظهار کرد: آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه کشور است و به دلیل گستردگی آن، نظارت بر عملکرد مجموعه بسیار مهم و در عین حال دشوار است.
کاظمی با بیان اینکه آموزش و پرورش دارای ۱۲۳ هزار واحد آموزشی در جایجای کشور و ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش و نمایندگی است و هیچ دستگاهی از چنین گستردگی و پهنه فعالیتی برخوردار نیست، با اشاره به دشواری مدیریت چنین مجموعه گستردهای گفت: طبیعتاً کار در چنین شرایطی سخت است و آموزش و پرورش نیز با مشکلات عدیدهای مواجه است، اما تلاش میکنیم نظارتها را توسعه دهیم و ارتقاء ببخشیم.
تلاش میکنیم مشکلات آموزش و پرورش را کاهش و رضایتمندی مردم را افزایش دهیم
وی افزود: با برنامهریزی مناسب، ارزیابیهای دقیق و نظارتهای سازماندهیشده تلاش میکنیم مشکلات آموزش و پرورش را کاهش دهیم و رضایتمندی مردم را افزایش دهیم.
وزیر آموزش و پرورش یکی از محورهای اصلی این اقدامات را توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: در مسیر توسعه عدالت آموزشی و توجه به مناطق محروم، توسعه خدمات در مناطق محروم، مدارس عشایری، مدارس شبانهروزی و مدارس استثنایی و همچنین شکوفایی استعدادهای برتر در مناطق محروم، توجه ویژهای خواهیم داشت.
کاظمی اظهار کرد: بخش زیادی از برنامههای مربوط به این حوزه در برنامههای وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و تلاش میکنیم اجرای آنها با جدیت دنبال شود تا خدمات آموزشی و تربیتی در مناطق محروم توسعه پیدا کند.
وی این درباره که کدام معاونت آموزش و پرورش با توجه به برنامههایی که ارائه کرده، عملکرد بهتری داشته است؟ گفت: ارزیابی عملکرد معاونتها را نمیتوان به صورت منفرد و جدا از یکدیگر انجام داد، چرا که مجموعه آموزش و پرورش یک تیم است. اگر موفقیتی در آموزش و پرورش به دست آمده، محصول تلاش همه همکاران ما، هم در سطح ستاد و هم در سطح استانهاست و ارزیابی من این است که همه همکاران به خوبی کار کردهاند.
کاظمی درخصوص برنامههای اجلاس بعدی نیز اظهار کرد: اجلاس بعدی با محور ارزیابی برنامههای اجلاس قبلی برگزار خواهد شد و میزان تحقق برنامهها و اقدامات پیشبینیشده در اجلاس پیشین مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.