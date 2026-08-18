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کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۲
بازدید: ۷۴۳

عکس: پرندگان مهاجر تالاب‌های هیلونگ‌جیانگ چین

افزایش تلاش‌های حفاظتی و بهبود شرایط زیست‌محیطی در استان هیلونگ‌جیانگ در شمال‌شرق چین، به بازگشت و افزایش شمار پرندگان مهاجر در تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده این استان انجامیده است. تصاویر هوایی ثبت‌شده در روزهای ابتدایی تا میانی اوت، گونه‌هایی از جمله لک‌لک شرقی، حواصیل، غاز پیشانی‌سفید، درنای تاج قرمز و کشیم بزرگ را در حال تغذیه نشان می‌دهد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری چین تالاب مهاجر پرندگان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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