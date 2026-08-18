عکس: پرندگان مهاجر تالاب‌های هیلونگ‌جیانگ چین

افزایش تلاش‌های حفاظتی و بهبود شرایط زیست‌محیطی در استان هیلونگ‌جیانگ در شمال‌شرق چین، به بازگشت و افزایش شمار پرندگان مهاجر در تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده این استان انجامیده است. تصاویر هوایی ثبت‌شده در روزهای ابتدایی تا میانی اوت، گونه‌هایی از جمله لک‌لک شرقی، حواصیل، غاز پیشانی‌سفید، درنای تاج قرمز و کشیم بزرگ را در حال تغذیه نشان می‌دهد.