عکس: پرندگان مهاجر تالابهای هیلونگجیانگ چین
افزایش تلاشهای حفاظتی و بهبود شرایط زیستمحیطی در استان هیلونگجیانگ در شمالشرق چین، به بازگشت و افزایش شمار پرندگان مهاجر در تالابها و مناطق حفاظتشده این استان انجامیده است. تصاویر هوایی ثبتشده در روزهای ابتدایی تا میانی اوت، گونههایی از جمله لکلک شرقی، حواصیل، غاز پیشانیسفید، درنای تاج قرمز و کشیم بزرگ را در حال تغذیه نشان میدهد.
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