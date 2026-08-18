خاطره حدادعادل از رهبرشهید در روز عقد رهبرانقلاب
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم. حدادعادل خاطرهای از مراسم عقد دختر شهیدش زهرا حداد عادل با آیت الله مجتبی خامنهای بیان کرد.
غلامعلی حدادعادل در اینباره بیان کرد: «در روز عقد دخترم، از من و رهبر شهید که پدر داماد بودند خواستند که در کنار عروس و داماد حاضر شوند. آقا دست ما را گرفتند و با هم به سمت مجلس زنانه رفتیم. همه خانمها چادر بر سر داشتند و منتظر بودند تا آقا وارد شوند».
وی ادامه داد: همسر رهبر انقلاب برای استقبال از ایشان به آستانه در آمدند. پس از سلام و احوالپرسی، آقا همانجا ایستادند و وارد مجلس نشدند. سپس به من فرمودند: «خانم من خیلی حق گردن من دارد.»
حدادعادل افزود: «چند دقیقهای همه خانمها منتظر بودند که آقا وارد شوند، اما ایشان و همسرشان همانجا ایستادند. آقا درباره همسرشان فرمودند که این زن در تمام زندگی، یار و مددکار من بوده است؛ در زندانها، در تبعیدها، در اداره خانه، تحمل سختیها و تربیت بچهها».
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب از این فرصت استفاده کردند تا هم حقشناسی خود نسبت به همسرشان را نشان دهند و هم درسی به من و امثال من بدهند که قدر همسران خود را بدانیم.
حدادعادل با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به خانواده و فرزندانشان گفت: ایشان بسیار مهربان بودند. در شعری که برای دختر شهید من، زهرا، سروده بودند نیز نام دختران دیگر خانواده یعنی هدی و بشری خانم و همینطور سعیده خانم دیگر عروسشان را آورده بودند. این نشان میدهد که در داخل خانواده نیز برای فرزندان و اعضای خانواده احترام ویژهای قائل بودند.