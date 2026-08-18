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ستاره تیم‌ملی در جام‌جهانی به فولاد پیوست!

رامین رضاییان، بهترین گلزن ادوار ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، با امضای قراردادی رسمی به باشگاه فولاد خوزستان پیوست.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۹
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1255 بازدید
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رامین رضاییان

رامین رضاییان مدافع - وینگر تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و بهترین گلزن ادوار ایران در این رقابت ها  با عقد قراردادی به تیم فولاد خوزستان پیوست.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی باشگاه فولاد خوزستان، او در نیم‌فصل دوم فصل گذشته با قراردادی قرضی از استقلال راهی فولاد شد و زیر نظر حمید مطهری دوباره به ترکیب ثابت برگشت. عملکرد او در اهواز نقش زیادی در بازگشتش به تیم ایران داشت و رضاییان در جام جهانی نیز با ثبت دو گل و یک پاس گل، یکی از بازیکنان مؤثر ایران بود. رضاییان در نیم فصل دوم لیگ بیست و پنجم هم در این تیم بازی می کرد و سابقه حضور در تیم های صبای قم، راه آهن، پرسپولیس، سپاهان و استقلال را در کارنامه خود دارد.

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برچسب ها
رامین رضاییان فولاد خوزستان جام جهانی تابناک ورزشی تیم ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
اسداله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
2
1
پاسخ
آفرین به فولاد.
مربی باید خیلی باهوش باشه که رضاییان را جذب کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
2
پاسخ
قطعا رقم جذبس خیلی بالا بوده که نرفته تیم خارجیو فولاد این پولها را باید صرف بازسازی آسیب های ناشی از جنگ میکرد. در شرایط جنگی نباید اجازه داد مدیران فوتبالی هر کاری انجام بدهند. این پولها ارث پدری مدیران فولاد نیست که خاصه خرجی کنند مال هزاران سهامدار فولاد خوزستانه.
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