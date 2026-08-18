راهکار ثبتاحوال برای داوطلبان کنکور سراسری
سازمان ثبت احوال کشور از اولویتدهی به صدور شناسنامه داوطلبان کنکور خبر داد و اعلام کرد داوطلبان میتوانند طی امروز و فردا (۲۷ و ۲۸ مرداد) برای عکسدار کردن شناسنامه خود به ادارات این سازمان مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سازمان ثبت احوال کشور طی اطلاعیهای اعلام کرد: با هدف تسهیل امور داوطلبان کنکور سراسری و رفع دغدغههای آنان، ارائه خدمات مرتبط با تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان در این ایام با اولویت رسیدگی و فرآیند صدور و تحویل شناسنامه در کوتاهترین زمان انجام شده است.
آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکسدار نکردهاند، میتوانند در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیکترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند، مراجعه پدر دانشآموزان نیز بلامانع است.
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