روایت قالیباف از شرایط اقتصادی و برنامه کنترل اوضاع

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «...هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود، باعث نارضایتی مردم شود خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می کند. مهمترین وظیفه ای که ما مسئولین کشور خصوصاً مدیران اجرایی دولت بعهده داریم این است که وسط میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم... امر ملی جنگ، صحنه‌ رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست و اتحاد مقدس اسم رمز پیروزی نهایی بر دشمن غدار است... برای مقابله با دشمن نیاز به هسته‌ سخت ۹۰ میلیونی داریم... باید به روزهای جنگ ۴۰ روزه برگردیم که مردم، با سلایق مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی، یکپارچه پای‌کار ایران اسلامی بودند... گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق میدانم و برای همه‌ی انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم ولی این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر برای دشمن خودنمایی کند...بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان دشمن مترصد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبانه است...دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است... حل مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود/ کاهش مصرف بنزین باید با شیوه هایی صورت گیرد که بیشترین عدالت وکمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند... حل چالش بنزین با برنامه ریزی دقیق و همراهی ملی، تاثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه‌ جدید خواهد داشت... در توطئه‌ جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی‌ترین نقش را بازی می‌کند و نقش رسانه‌ ملی بیش از هر زمان دیگر است اما متاسفانه تاکنون موفقیت‌های لازم را نداشته‌است...» اظهارات قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.