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حمله یمن به تجمع مزدوران سعودی در مارب

الجزیره اعلام کرد: ارتش یمن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی را در مأرب با موشک هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۵
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1019 بازدید
حمله موشکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌های سعودی نوشتند: نیرو‌های مسلح یمن وابسته به صنعا با دو موشک بالستیک و دو پهپاد مأرب را هدف قرار دادند.

طبق گزارش الجزیره، ارتش یمن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی را در مأرب با موشک هدف قرار داد. در پی این حملات، انفجار‌های بزرگ در مأرب پس از هدف قرار دادن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی رخ داد.

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حمله یمن مزدوران سعودی مارب
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