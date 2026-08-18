حمله یمن به تجمع مزدوران سعودی در مارب
الجزیره اعلام کرد: ارتش یمن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی را در مأرب با موشک هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانههای سعودی نوشتند: نیروهای مسلح یمن وابسته به صنعا با دو موشک بالستیک و دو پهپاد مأرب را هدف قرار دادند.
طبق گزارش الجزیره، ارتش یمن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی را در مأرب با موشک هدف قرار داد. در پی این حملات، انفجارهای بزرگ در مأرب پس از هدف قرار دادن تجمع مزدوران تحت حمایت عربستان سعودی رخ داد.
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