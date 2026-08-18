حمله به فرودگاه «ابوالظهور»کار اسراییل بود

خبرنگار شبکه خبری «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، جنگنده‌های اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز طی ۸ حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی « أبو الظهور» در حومه شرقی ادلب را هدف قرار دادند.

به گفته این منبع، این تجاوز منجر به خسارت مادی به زیرساخت فرودگاه شد و تلفات جانی در پی نداشت.