حمله به فرودگاه «ابوالظهور»کار اسراییل بود
جنگندههای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز طی ۸ حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی « أبو الظهور» در حومه شرقی ادلب را هدف قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۴| |
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خبرنگار شبکه خبری «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، جنگندههای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز طی ۸ حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی « أبو الظهور» در حومه شرقی ادلب را هدف قرار دادند.
به گفته این منبع، این تجاوز منجر به خسارت مادی به زیرساخت فرودگاه شد و تلفات جانی در پی نداشت.
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