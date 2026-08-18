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حمله به فرودگاه «ابوالظهور»کار اسراییل بود

جنگنده‌های اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز طی ۸ حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی « أبو الظهور» در حومه شرقی ادلب را هدف قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۴
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2382 بازدید
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فرودگاه در آتش

حمله به فرودگاه «ابوالظهور»کار اسراییل بود

خبرنگار شبکه خبری «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، جنگنده‌های اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز طی ۸ حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی « أبو الظهور» در حومه شرقی ادلب را هدف قرار دادند.

به گفته این منبع، این تجاوز منجر به خسارت مادی به زیرساخت فرودگاه شد و تلفات جانی در پی نداشت.

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برچسب ها
حمله فرودگاه سوریه اسراییل ادلب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یک مسلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
6
پاسخ
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