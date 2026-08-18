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کد خبر:۱۳۹۰۳۳۳
کد خبر:۱۳۹۰۳۳۳
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نبض خبر

قالیباف: تنگه هرمز باز نمی‌شود / تفاهم اسلام‌آباد سند پیروزی است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «...نیروهای نظامی با طراحی عملیاتی هوشمندانه، تحت هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا، چنان تودهنی به دشمن زدند که همه دنیا به پیروزی ایران عزیز و مستقل اعتراف کرد... با هم افزایی میدان مبارزه‌ دیپلماسی و نظامی و با حمایت و پشتیبانی مردم مبعوث شده و هدایت‌های رهبری معظم انقلاب، عظمت و پیروزی بزرگ مردم ایران تبدیل به سند شکست آمریکا در حوزه‌ی حقوقی و سیاسی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد شد. همانطور که پیش بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم نامه‌ پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود بر تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی اش را جبران کند... قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروط تفاهم نامه، تنگه هرمز باز نخواهد شد... فرصت بدست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره‌ و آتش‌بس، کمک شایسته‌ای‌ برای‌ افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد... جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن، شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند... تحت هدایت رهبرمعظم انقلاب و در برابر ملت ایران متعهد می شویم که تمام توان خود را برای احقاق حقوق مردم ایران، رفع تجاوز، تنبیه متجاوز و سربلندی کشور به کار گیریم... اجازه نخواهیم داد دشمن، وحدت ملی، حضور مردم، تاب‌آوری ملت و انگیزه‌ مسئولان را هدف قرار دهد... ایران، متحد، مقتدر و هوشیار، با توکل بر خدا و هدایت رهبری معظم انقلاب از این آزمون تاریخی، سربلند بیرون خواهدآمد و نصرت الهی بطور حتم برای این مردم مجاهد، محقق خواهد شد.» اظهارات قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.
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