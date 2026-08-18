عکس: سفر اکتشافی و علمی «یخ‌شکن دانش» روس‌اتم در قطب شمال

هفتمین دوره از پروژه بین‌المللی علمی و آموزشی «یخ‌شکن دانش» متعلق به شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روس‌اتم)، با بازگشت شرکت‌کنندگان به بندر مورمانسک به کار خود پایان داد. در این سفر اکتشافی، دانش‌آموزان دبیرستانی از کشورهای مختلف جهان به مدت ۱۰ روز با کشتی یخ‌شکن هسته‌ای «۵۰ سال پیروزی» (50 Let Pobedy) مسیر مورمانسک، قطب شمال و مجمع‌الجزایر فرانتس یوزف را پیمودند.