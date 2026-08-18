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آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی از زبان وکیلش

وکیل پرونده پژمان جمشیدی گفت: حکم موکلم اجرا نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۸
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آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی از زبان وکیلش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامبیز برجاس، وکیل پرونده پژمان جمشیدی، ۴ مردادماه امسال ضمن بیان صدور رأی نهایی پرونده موکل خود گفته بود: رأی نهایی پرونده آقای پژمان جمشیدی صادر شده است. موکلم از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد. الباقی دادنامه موکلم مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

برجاس همچنین ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود: حکم بدوی موکلم صادر شده است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.

دو جلسه رسیدگی برای پرونده پژمان جمشیدی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ و ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

اصغر جهانگیر در نشست خبری ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفته بود: وقت رسیدگی به این پرونده برای ۲۵ بهمن ماه امسال در نظر گرفته شده است. باید منتظر رسیدگی به پرونده باشیم و بعد از اینکه رسیدگی انجام شد و ابعادش روشن شد اطلاع رسانی می‌شود. پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه‌ای توجه کرد و باید اجازه دهیم رسیدگی انجام شود و حقوق طرفین پرونده رعایت شود و به محض رسیدگی دادگاه، اطلاع‌رسانی می‌شود.

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴، قوه قضاییه با انتشار خبر بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»

پژمان جمشیدی ۳ آبان سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.

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پژمان جمشیدی وکیل اتهام حکم
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