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وحشت در عربستان؛ حملات پهپادی به آرامکو

منبع یمنی امروز سه‌شنبه از حمله پهپادی ارتش یمن به پالایشگاه آرامکوی عربستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۵
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1934 بازدید
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حمله پهپادی

یک منبع نظامی امروز به خبرگزاری سبأ یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور وابسته به جنبش انصارالله پالایشگاه آرامکو در منطقه جازان واقع در جنوب غرب عربستان را هدف حمله قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته این منبع، ارتش یمن در این عملیات از پهپادهای خود استفاده کرد و پهپادها به شکل دقیقی به اهداف مورد نظر اصابت کردند.

همچنین منبع یاد شده تاکید کرد که این عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن در استان‌های صعده و حجه اجرا شد.

در واقع این حمله پهپادی در چارچوب تثبیت معادله «پاسخ مستقیم و قاطع علیه هرگونه تجاوز و تشدید میدانی علیه خاک یمن» از سوی صنعاء انجام شد و حامل این پیام برای عربستان است که «هیچ گونه نقض حاکمیت ملی یمن بدون مجازات و هزینه نظامی و میدانی بالا نخواهد ماند.»
 

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برچسب ها
آرامکو حمله پهپادی نقض حریم هوایی پالایشگاه آرامکو عربستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
14
پاسخ
یمن داره تست میکنه ببینه پنچری توافق مکه کجاست ؟
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