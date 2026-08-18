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کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۴
بازدید: ۲۰۷۱

عکس: «اتاق گرم»؛ وعده‌گاهِ رؤیاهای کوچک

در حاشیه مسابقات قهرمانی نونهالان کشتی در سالن بازسازی‌شده «شهدای هفتم تیر» تهران، فضایی موسوم به «اتاق گرم» نقشی فراتر از یک مکان آماده‌سازی ایفا می‌کند؛ جایی که کشتی‌گیران خردسال در فاصله کوتاه میان تمرین و مبارزه، با نگاه به تصاویر اسطوره‌های روی دیوار، نخستین گام‌های خود را برای تبدیل شدن به قهرمانان آینده برمی‌دارند. عکس: سید علی صالح

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برچسب‌ها:
عکس مستند مسابقات قهرمانی نونهالان کشتی سالن شهدای هفتم تیر اتاق گرم کشتی‌گیران خردسال
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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