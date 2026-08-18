عکس: «اتاق گرم»؛ وعدهگاهِ رؤیاهای کوچک
در حاشیه مسابقات قهرمانی نونهالان کشتی در سالن بازسازیشده «شهدای هفتم تیر» تهران، فضایی موسوم به «اتاق گرم» نقشی فراتر از یک مکان آمادهسازی ایفا میکند؛ جایی که کشتیگیران خردسال در فاصله کوتاه میان تمرین و مبارزه، با نگاه به تصاویر اسطورههای روی دیوار، نخستین گامهای خود را برای تبدیل شدن به قهرمانان آینده برمیدارند. عکس: سید علی صالح
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