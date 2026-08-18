رئیس مجلس گفت: ایران تا زمان تحقق شروط مندرج در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم‌های نفتی و پایان تهدید و عملیات نظامی، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتادمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: با هم‌افزایی میدان مبارزه، دیپلماسی و نظامی و با حمایت و پشتیبانی مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، عظمت و پیروزی بزرگ مردم ایران به سند شکست آمریکا در حوزه حقوقی و سیاسی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تبدیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم‌نامه پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود به تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی خود را جبران کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تصریح کرد: قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و تحقق دیگر شروط تفاهم‌نامه، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

قالیباف ادامه داد: فرصت به‌دست‌آمده از تفاهم‌نامه در رفع محاصره و برقراری آتش‌بس، کمک شایسته‌ای به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آماده مقابله با اقدامات دشمن است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست‌درازی دشمن، شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.

جنگ، صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: امر ملی جنگ، صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست و اتحاد مقدس، اسم رمز پیروزی نهایی بر دشمن غدار است.

قالیباف افزود: برای مقابله با دشمن به هسته سخت ۹۰ میلیونی نیاز داریم و باید به روزهای جنگ ۴۰ روزه بازگردیم؛ روزهایی که مردم با سلایق مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی، یکپارچه پای کار ایران اسلامی بودند.

وی با اشاره به مطالبات مردم گفت: گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق می‌دانم و برای همه انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم، اما این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر برای دشمن خودنمایی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست صیانت از وحدت را در اولویت قرار دهند و گفت: تریبون‌داران و صحنه‌گردانان باید امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه، تنازع و اختلافات سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی را از اصولی‌ترین محورهای عمل خود قرار دهند تا موجب طرد مردم با سلایق دیگر نشوند.

قالیباف تأکید کرد: خیابان محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست، بلکه میدان‌های اتحاد مقدسی است که باید هسته سخت ۹۰ میلیونی را در خود جای دهد.

هشدار قالیباف درباره تبعات افزایش قیمت بنزین

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضوع بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین توسط دولت، تدبیر حساب‌شده‌ای نیست.

وی افزود: بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمن مترصد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه‌طلبانه است و برای سوءاستفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است.

قالیباف تأکید کرد: حل مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود و کاهش مصرف بنزین باید به شیوه‌هایی صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در میان مردم ایجاد کند.

وی ادامه داد: حل چالش بنزین با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدید خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای خواست چه در مرحله تصمیم‌سازی برای حل چالش بنزین و چه در مرحله اجرای راهکار نهایی، با دولت همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند.

قالیباف در عین حال گفت: دولت باید بیش از هر زمان دیگری به شنیدن و ترتیب اثر دادن به نظرات کارشناسان و منتقدان اهمیت دهد، چرا که هرگونه تنازع و اختلاف باعث ضعف داخلی و امیدواری دشمنان خارجی می‌شود.

قالیباف: رسانه ملی باید کانون انسجام و امیدآفرینی باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی‌ترین نقش را ایفا می‌کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اما متأسفانه صداوسیما تاکنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.

وی افزود: تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری، رویکردی و عملکردی صداوسیما فرصت مبسوطی می‌طلبد، اما در این مجال می‌توان بر این نکته تأکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای ۹۰ میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلایق مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی تبدیل شود.

قالیباف در پایان بر ضرورت تقویت انسجام داخلی، توجه به مطالبات مردم و پرهیز از ایجاد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.