برادر نقی معمولی از مردم عذرخواهی کرد!

سلمان خطی، بازیگر سریال پایتخت، با انتشار متنی تند از حضور در سریال جدید خود عذرخواهی کرد و کارگردان و تهیه‌کننده پروژه را به فریب دادن بازیگران متهم کرد.

به گزارش تابناک؛ سلمان خطی، بازیگر نقش تقی (برادر نقی معمولی) در سریال پایتخت، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نسبت به حضورش در سریال «هزار جریبی‌ها» از مخاطبان عذرخواهی کرد.

خطی در این یادداشت نوشت سریالی که این روز‌ها از صداوسیمای مرکز مازندران پخش می‌شود، «ارزش دیدن ندارد» و به همین دلیل از هنرمندان، هنردوستان و مردم مازندران بابت بازی در آن عذرخواهی می‌کند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا این نقش را پذیرفته، مدعی شد فیلمنامه اولیه با نسخه نهایی تفاوت داشته و بازیگران با وعده‌هایی که عملی نشده، وارد پروژه شده‌اند. خطی در ادامه، کارگردان و تهیه‌کننده را به فریب دادن عوامل متهم کرد و نوشت: «همه ما را با دروغ به این کار آوردند؛ ببخشید.»