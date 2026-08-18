کارت زرد امروز مجلس به کدام وزیر داده شد؟

سوال اصلی بیگدلی درباره عملکرد ضعیف وزیر و تورم شدید مواد غذایی بود و من نیز مانند بسیاری دیگر از نمایندگان اعلام کردم از پاسخ وزیر قانع نشدم و به این ترتیب وزیر کشاورزی کارت زرد گرفت.

گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلسگفت: در جلسۀ امروز صحن علنی، سوال عباس بیگدلی از وزیر کشاورزی مطرح شد که نمایندگان از پاسخ نوری قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بنا بر این گزارش؛ سوال اصلی بیگدلی درباره عملکرد ضعیف وزیر و تورم شدید مواد غذایی بود و من نیز مانند بسیاری دیگر از نمایندگان اعلام کردم از پاسخ وزیر قانع نشدم و به این ترتیب وزیر کشاورزی کارت زرد گرفت.

البته از مردم عزیز عذرخواهی میکنم که بعد از انفجار قیمتها در مواد غذایی، فقط توانستیم به وزیر مربوطه کارت زرد بدهیم در حالیکه اگر مجلس در راس امور بود و آئین نامه آن به درستی توسط قالیباف اجرا میشد، بسیاری از وزرا باید قبل از شروع جنگ استیضاح میشدند.