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کارت زرد امروز مجلس به کدام وزیر داده شد؟

سوال اصلی بیگدلی درباره عملکرد ضعیف وزیر و تورم شدید مواد غذایی بود و من نیز مانند بسیاری دیگر از نمایندگان اعلام کردم از پاسخ وزیر قانع نشدم و به این ترتیب وزیر کشاورزی کارت زرد گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۹۴
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کارت زرد

گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلسگفت: در جلسۀ امروز صحن علنی، سوال عباس بیگدلی از وزیر کشاورزی مطرح شد که نمایندگان از پاسخ نوری قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بنا بر این گزارش؛ سوال اصلی بیگدلی درباره عملکرد ضعیف وزیر و تورم شدید مواد غذایی بود و من نیز مانند بسیاری دیگر از نمایندگان اعلام کردم از پاسخ وزیر قانع نشدم و به این ترتیب وزیر کشاورزی کارت زرد گرفت.

البته از مردم عزیز عذرخواهی میکنم که بعد از انفجار قیمتها در مواد غذایی، فقط توانستیم به وزیر مربوطه کارت زرد بدهیم در حالیکه اگر مجلس در راس امور بود و آئین نامه آن به درستی توسط قالیباف اجرا میشد، بسیاری از وزرا باید قبل از شروع جنگ استیضاح میشدند.

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کارت زرد مجلس شورای اسلامی وزیر جهاد عباس بیگدلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
1
پاسخ
با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشود حال مجلس در راس باشد یا نباشد چه فرقی میکند ، چه کار مثبتی از این نمایندگان محترم دیده شده است که امروز فریاد وامصیبتا سر می دهند ، نه اینکه عملکرد وزیری خوب بوده یا نبوده است صحبت سر سوگیریهای سیاسی است تا سنجیدن واقعی عملکرد و ارائه ایده هایی که اجرایی باشند تا وعده ای
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