پاسخ تند سپاهان به شایعات مالی
به گزارش تابناک؛ باشگاه سپاهان اصفهان در واکنش به برخی ابهامات مطرحشده درباره صورتهای مالی این باشگاه، توضیحاتی را در صفحه رسمی خود در فضای مجازی منتشر کرد.
این باشگاه با اشاره به اینکه گزارشهای منتشرشده مربوط به دوره مدیریت قبلی است، تأکید کرد صورتهای مالی مورد اشاره مربوط به سال منتهی به خرداد ۱۴۰۴ بوده است. سپاهان همچنین اعلام کرد در دوره مدیریتی جدید، اقداماتی برای اصلاح وضعیت مالی باشگاه انجام شده و بدهیهای گذشته نیز پرداخت شده است.
باشگاه سپاهان در متن منتشر شده نوشت: «نگفتن همه حقیقت، خود یک دروغ است. اولا گزارشهای منتشر شده در خصوص صورتهای مالی باشگاه مربوط به دوره مدیریت قبلی و سال منتهی به خرداد ۱۴۰۴ بوده است. دوما در دوره جدید با اصلاحات انجام شده علاوه بر پرداخت بدهیها، پس از سالها باشگاه بدون بدهی وارد سال مالی جدید شده است»
به این ترتیب، باشگاه سپاهان ضمن تفکیک صورتهای مالی دوره گذشته از عملکرد دوره مدیریتی فعلی، مدعی شده است که با انجام اصلاحات مالی و پرداخت بدهیها، سال مالی جدید را بدون بدهی آغاز کرده است.
پرسپولیس برای خرید دانیال ایری ۷۵۰ میلیارد تومان ناقابل هزینه کرده ( معادل هزینه سه باشگاه ملوان ،پیکان ،شمس آذر) ولی هیچ صدایی از رسانه های تهران بلند نمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این افشاگری فیک برای به حاشیه بردن سپاهان برای بازی امشبش جلو تراکتور بوده