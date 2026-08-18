به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت قیمت کالاهای اساسی، با واکنش انتقادی روبه‌رو شده است. این روزنامه با اشاره به تناقض میان برخی اظهارات وزیر و وضعیت بازار، تأکید کرده است که معیار اصلی قضاوت درباره عملکرد اقتصادی، تجربه روزمره مردم از قیمت‌هاست، نه آمارهای رسمی.

در ادامه یادداشت این روزنامه را می‌خوانید: دی‌ماه ۱۴۰۴، وزیر جهاد کشاورزی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی را رشد قیمت ۱۱ قلم به حدود ۷۰۰ هزار تومان توصیف کرد، اما دوشنبه در نشست با اهالی رسانه گفت کالاهای اساسی رشد ۳۵۰ درصدی داشته و سپس مدعی شد قیمت اغلب کالاها نسبت به ماه گذشته کاهشی است؛ ادعایی که با واقعیت ملموس جامعه فاصله دارد.

وزیر جهاد در همان نشست، دلایل صعود قیمت‌ها را برشمرد: افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های کارگری، هزینه انرژی، رشد قیمت کودهای شیمیایی، ریسک تجارت و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران. او همچنین گفت قیمت روغن بعد از اصلاحات ارزی ۴.۵ برابر شده است.

ناظر و داور اصلی عملکرد وزرا، مردم هستند؛ مخاطب قرار دادن جامعه‌ای که با کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، واقعیت محسوس اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد افسار تورم را کشیده، اما آمارها خلاف ادعای او را نشان داد؛ وزیر جهاد نیز از آن عبرت نگرفت و به آمارهای کاغذی بیش از واقعیت بازار اعتماد کرد.

