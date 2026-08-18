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روزنامه کیهان: وزیر جهاد از کجا خرید می‌کند؟

اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت قیمت کالا‌های اساسی، با واکنش انتقادی روزنامه کیهان روبه‌رو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۹۲
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1178 بازدید
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۱۰
انتقاد کیهان

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت قیمت کالاهای اساسی، با واکنش انتقادی روبه‌رو شده است. این روزنامه با اشاره به تناقض میان برخی اظهارات وزیر و وضعیت بازار، تأکید کرده است که معیار اصلی قضاوت درباره عملکرد اقتصادی، تجربه روزمره مردم از قیمت‌هاست، نه آمارهای رسمی. 

در ادامه یادداشت این روزنامه را می‌خوانید: دی‌ماه ۱۴۰۴، وزیر جهاد کشاورزی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی را رشد قیمت ۱۱ قلم به حدود ۷۰۰ هزار تومان توصیف کرد، اما دوشنبه در نشست با اهالی رسانه گفت کالاهای اساسی رشد ۳۵۰ درصدی داشته و سپس مدعی شد قیمت اغلب کالاها نسبت به ماه گذشته کاهشی است؛ ادعایی که با واقعیت ملموس جامعه فاصله دارد.

وزیر جهاد در همان نشست، دلایل صعود قیمت‌ها را برشمرد: افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های کارگری، هزینه انرژی، رشد قیمت کودهای شیمیایی، ریسک تجارت و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران. او همچنین گفت قیمت روغن بعد از اصلاحات ارزی ۴.۵ برابر شده است.

ناظر و داور اصلی عملکرد وزرا، مردم هستند؛ مخاطب قرار دادن جامعه‌ای که با کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، واقعیت محسوس اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد افسار تورم را کشیده، اما آمارها خلاف ادعای او را نشان داد؛ وزیر جهاد نیز از آن عبرت نگرفت و به آمارهای کاغذی بیش از واقعیت بازار اعتماد کرد.
 

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برچسب ها
روزنامه کیهان وزیر جهاد کشاورزی انتقاد گرانی قیمت کالا کالاهای اساسی ارز ترجیحی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
9
پاسخ
از درب منزل محمود احمدی نژاد یقیننا!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
4
پاسخ
شاید وزیر جهاد از محله اقای رییس جمهور اسبق خرید کند ، اما زمانیکه در دوران رییس جمهور سابق قیمت چهار قلم کالا از جمله روغن یک شبه ازاد شد فکر این روزها را هم باید میکردید هر چند که عامل تحریم و جنگ بشدت عامل مهمی میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
7
پاسخ
ازسرکوچه خونه احمدی نژاد!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
6
پاسخ
سوال نداره. از بقالی در خونه احمدی «ژاد خرید میکنه
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
11
پاسخ
روزنامه کیهان: وزیر جهاد از کجا خرید می‌کند؟
جواب
دقیقا از آنجایی که تا دیروز روزنامه کیهان خرید میکرد
همه اجناس چندین برابر شده روزنامه کیهان تازه بیدار شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
از کوچه احمدی نژاد خودتان !!!
قارنعلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
مرسی از این جواب دندان شکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
کیهان از بودجه دولتی استفاده می کند و برایش هیچ فرقی نمی کند چرا که تازه انگار از کسی شنیده که گویا اجناس گرون شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
10
پاسخ
اطلاع یافتگی روزنامه کیهان از وضع تورم و قیمت کالا را به ملت بزرگ ایران تبریک می گویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
اینکه بعد از سالها هنوز تو هر مطلبی میشه از گلکاریهای محمود کامنت تولید کرد شگفت انگیز هستش
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