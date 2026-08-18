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کشف پیکر جوان ۳۵ساله در زاینده‌رود پس از ۵روز

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال وبختیاری: این جوان ۳۵ ساله روز پنجشنبه در رودخانه زاینده‌رود غرق شده بود که پس از پنج روز جست وجوی مستمر پیکر وی عصر روز دوشنبه حوالی روستای چم خلیفه پیدا و از آب خارج شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۸
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کشف پیکر جوان ۳۵ساله در زاینده‌رود پس از ۵روز

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیژن طاهری روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: این جوان ۳۵ ساله روز پنجشنبه در رودخانه زاینده‌رود غرق شده بود که پس از پنج روز جست وجوی مستمر پیکر وی عصر روز دوشنبه حوالی روستای چم خلیفه پیدا و از آب خارج شد.

وی گفت: عملیات جست‌و‌جو با حضور نیرو‌های هلال‌احمر شهرستان سامان، تیم واکنش سریع استان، اعضای باشگاه قایقرانی و نیرو‌های محلی انجام شد و سرانجام پیکر فرد غرق‌شده در روز ۲۶ مردادماه کشف شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به خطرات رودخانه زاینده‌رود از گردشگران و شهروندان خواست از شنا و ورود به مناطق پرخطر رودخانه خودداری کنند.

طاهری همچنین از مردم خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، به‌ویژه مناطق پرخطر، پرهیز کنند.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام مرکز مدیریت اورژانس استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سالجاری بیش از ۶۰مورد غرق شدگی در استان رخ داده که از این تعداد ۱۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

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زاینده رود غرق شنا جوان
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