ادارات این استان فردا تعطیل است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فردین اسلامیراد سهشنبه ۲۷ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و با موافقت استاندار بوشهر، ادارات استان روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با هدف مدیریت مصرف انرژی و تأمین آسایش کارکنان دستگاههای اجرایی تعطیل هستند.
وی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفتگردان نمیشود.
اسلامیراد درباره فعالیت بانکها نیز گفت: نحوه فعالیت بانکها از سوی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.
وی تأکید کرد: بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.