استقلال دیگر حق انتخاب ندارد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه جدیدی اعلام کرده که مهلت باشگاه استقلال برای معرفی ورزشگاه میزبانی در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به پایان رسیده و AFC تکلیف استادیوم میزبان مسابقات آبی‌پوشان را روشن خواهد کرد.

باشگاه استقلال در نظر داشت ورزشگاه بصره را به‌عنوان میزبان رقابت‌های خود در لیگ نخبگان آسیا معرفی کند و انتخاب گزینه ازبکستان را نیز در صورت منتفی شدن عراق، در دستور کار قرار داده بود.

بااین‌حال نه فدراسیون عراق و نه ازبکستان تأیید نهایی لازم برای میزبانی استقلال را در مهلت مقرر ندادند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی اعلام کند که خودش درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و آبی‌پوشان نقشی در این موضوع نخواهند داشت.

گفتنی است تراکتور کشور عمان و گل‌گهر تاجیکستان را به عنوان کشور ثالث برای میزبانی مسابقات آسیایی خود معرفی کرده‌اند.