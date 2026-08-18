دارندگان سند عمره مفرده آماده باشند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اعزام زائران ایرانی به عمره با آغاز جنگ اخیر و همزمان با بستهشدن حریم هوایی کشور در اسفند ۱۴۰۴ متوقف شد. اینم سازمان حج و زیارت از فراهم شدن زمینه اعزام زائران ایرانی به عمره و برنامهریزی در این زمینه خبر داده است.
اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای فراهم شدن زمینه تشرف عمرهگزاران به عربستان اظهار کرد: شرکتهای دارای مجوز از سازمان حج و زیارت برنامههای مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل مراحل اجرایی، بستن قراردادها و سایر موضوعات اجرایی، بهزودی اطلاعیه رسمی درباره نحوه ثبتنام و اعزام متقاضیان این سفر معنوی منتشر خواهد شد.
او تأکید کرد: افرادی که دارای سند ثبت نامی عمره مفرده هستند در اولویت تشرف قرار دارند و از هماکنون آمادگی لازم را برای پیگیری مراحل بعدی را داشته باشند که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در مرحله نخست، بسته سفر ۱۰ روزه عمره پیشبینی شده است، افزود: در ادامه تلاش خواهد شد متناسب با نیاز و درخواست متقاضیان، تنوع بستههای سفر عمره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. معتمرین در این سفرها از خدمات مناسب اسکان هتلی در شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه، حملونقل، زیارت دوره و دیگر خدمات مورد نیاز بهرهمند میشوند تا حداکثر استفاده معنوی را در است سفر کنند.
رضایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی سازمان حج و زیارت، فراهم کردن سفری مطلوب همراه با عزت، کرامت، امنیت و سلامت برای زائران است، درباره هزینه سفر عمره نیز گفت: به آن شرکتها تاکید شده است که تلاش کنند قیمت نهایی سفر را در کوتاهترین زمان ممکن اعلام کنند و هماکنون منتظر نهایی شدن قراردادها و مشخص شدن هزینههای مرتبط هستیم.
بنابر اعلام سازمان حج و زیارت درحال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در نوبت عمره قرار دارند.