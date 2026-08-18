صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دارندگان سند عمره مفرده آماده باشند

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از برنامه‌ریزی‌: شرکت‌های دارای مجوز از سازمان حج و زیارت برنامه‌های مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل مراحل اجرایی، بستن قرارداد‌ها و سایر موضوعات اجرایی، به‌زودی اطلاعیه رسمی درباره نحوه ثبت‌نام و اعزام متقاضیان این سفر معنوی منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۱
| |
1460 بازدید
مکه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اعزام زائران ایرانی به عمره با آغاز جنگ اخیر و همزمان با بسته‌شدن حریم هوایی کشور در اسفند ۱۴۰۴ متوقف شد. اینم سازمان حج و زیارت از فراهم شدن زمینه اعزام زائران ایرانی به عمره و برنامه‌ریزی در این زمینه خبر داده است.

اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای فراهم شدن زمینه تشرف عمره‌گزاران به عربستان اظهار کرد: شرکت‌های دارای مجوز از سازمان حج و زیارت برنامه‌های مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل مراحل اجرایی، بستن قرارداد‌ها و سایر موضوعات اجرایی، به‌زودی اطلاعیه رسمی درباره نحوه ثبت‌نام و اعزام متقاضیان این سفر معنوی منتشر خواهد شد.

او تأکید کرد: افرادی که دارای سند ثبت نامی عمره مفرده هستند در اولویت تشرف قرار دارند و از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای پیگیری مراحل بعدی را داشته باشند که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در مرحله نخست، بسته سفر ۱۰ روزه عمره پیش‌بینی شده است، افزود: در ادامه تلاش خواهد شد متناسب با نیاز و درخواست متقاضیان، تنوع بسته‌های سفر عمره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. معتمرین در این سفر‌ها از خدمات مناسب اسکان هتلی در شهر‌های مدینه منوره و مکه مکرمه، حمل‌ونقل، زیارت دوره و دیگر خدمات مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند تا حداکثر استفاده معنوی را در است سفر کنند.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی سازمان حج و زیارت، فراهم کردن سفری مطلوب همراه با عزت، کرامت، امنیت و سلامت برای زائران است، درباره هزینه سفر عمره نیز گفت: به آن شرکت‌ها تاکید شده است که تلاش کنند قیمت نهایی سفر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام کنند و هم‌اکنون منتظر نهایی شدن قرارداد‌ها و مشخص شدن هزینه‌های مرتبط هستیم.

بنابر اعلام سازمان حج و زیارت درحال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در نوبت عمره قرار دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حج عمره عربستان اکبر رضایی
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار کشتی حامل سلاح عربستان در باب‌المندب
اولین واکنش ترامپ به توافق سه جانبه
چرا عربستان نگران خلع سلاح حزب الله لبنان با زور است؟
زمان اعزام زائران ایرانی به سفر عمره
تاکید پاکستان بر نقش توافق مکه در دفاع از منطقه
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۲ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۹۹ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۱ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pft
tabnak.ir/005pft