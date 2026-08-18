عکس: آتش‌سوزی در میدان شهرداری گرگان

از حوالی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه، یکی از رستوران‌های واقع در میدان شهرداری گرگان دچار حریق شد. بر اساس اطلاعات اولیه، جزئیات مربوط به علت وقوع آتش‌سوزی، میزان خسارت احتمالی و وجود مصدوم یا تلفات هنوز مشخص نیست و موضوع در دست بررسی قرار دارد.