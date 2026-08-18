بمباران فرودگاه محل استقرار نیروهای ترکیه
منابع خبری از انجام چهار حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی ادلب سوریه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۵| |
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منابع رسانهای گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی استان ادلب در شمال سوریه را هدف حملات هوایی قرار دادهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه الجزیره به نقل از خبرنگار خود از انجام چهار حمله هوایی علیه فرودگاه ابوالظهور خبر داده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که نیروهای ترکیه در این فرودگاه مستقر هستند و حملات، باند فرودگاه نظامی را هدف قرار دادهاند.
تا بدین لحظه جزئیات موثقی درباره میزان خسارتهای واردشده یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
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