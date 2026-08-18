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جراحی در منزل، بدون بیهوشی و با تیم حفاظتی!

این فرد حدود ۴۰ بیمار داشته و اقدام به انجام انواع جراحی می‌کرده است؛ این اقدامات در منزل و بدون استفاده از بیهوشی انجام می‌شده و فرد با یادگیری برخی مهارت‌ها و تهیه تجهیزات، وارد حوزه درمان شده بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۳
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3572 بازدید
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۲
پزشک

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین معصومی‌اصل گفت: برخورد با افراد فاقد صلاحیت که در امور پزشکی و درمانی مداخله می‌کنند، از برنامه‌های مستمر نظارتی دانشکده علوم پزشکی ساوه است و در این زمینه، موارد تخلف با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تیم‌های نظارتی دانشکده علوم پزشکی ناظر بر فعالیت‌های حوزه سلامت هستند و ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در مواردی که برای ورود و برخورد نیاز به اقدام قضایی باشد، هماهنگی لازم با مراجع قضایی انجام می‌شود.

معصومی‌اصل اظهار کرد: در یکی از موارد اخیر، با هماهنگی و همکاری دادستان، فردی که فاقد مدرک و مجوز لازم برای انجام امور پزشکی بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این فرد حدود ۴۰ بیمار داشته و اقدام به انجام انواع جراحی می‌کرده است؛ این اقدامات در منزل و بدون استفاده از بیهوشی انجام می‌شده و فرد با یادگیری برخی مهارت‌ها و تهیه تجهیزات، وارد حوزه درمان شده بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به ابعاد این پرونده بیان کرد: این فرد حتی برای فعالیت خود تیم‌های حفاظتی نیز در اختیار داشته است که نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی فعالیت‌های غیرمجاز وی بوده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

معصومی‌اصل تاکید کرد: نداشتن شاکی خصوصی به معنای مجاز بودن فعالیت‌های پزشکی نیست و افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای حق ندارند برای مردم توصیه درمانی داشته باشند یا در امور پزشکی و جراحی مداخله کنند.

وی همچنین با تاکید بر استمرار نظارت‌ها از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت افراد فاقد مجوز در حوزه سلامت، موضوع را به مراجع مربوط اطلاع دهند تا پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت‌های حوزه سلامت به‌صورت مستمر ادامه دارد و در مواردی که تخلف محرز شود، با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

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جراحی بیمار غیرمجاز پزشک قلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
2
پاسخ
برخي مهارت ها يعني چه؟

الف) هيپنوتيزم
ب) بي حسي موضعي
ج) جادو جنبل
د) همه موارد فوق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
3
پاسخ
حقیقتا در ابن مورد ،تقصیر اصلی بر گردن اون جراح قلابی نیست بلکه بر گردن بیماری است که بدون اطلاع از هویت پزشکی فرد، حاضر می شود در قرن بیست و یکم، در منزل، مورد جراحی قرار گیرد....
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