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خطرات بیلبوردهای تبلیغاتی برای رانندگان

رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط تبلیغات محیطی گفت: پیام‌های درج‌شده در بیلبوردها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل شوند و نباید باعث جلب توجه و تمرکز رانندگان شوند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۱
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بیلبوردهای تبلیغاتی چه خطری برای رانندگان ایجاد می‌کنند؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این روز‌ها در سطح شهر و برخی معابر، بیلبورد‌هایی دیده می‌شود که شیوه طراحی و ارائه پیام در آنها با تبلیغات معمولی متفاوت است؛ پیام‌هایی که گاه به شکل معما، پازل یا جمله‌ای چندلایه طراحی شده‌اند و برای فهم کامل آنها، مخاطب باید چند لحظه بیشتر به محتوای تبلیغ دقت کند. همین ویژگی باعث شده این پرسش مطرح شود که آیا چنین تبلیغاتی با توجه به حضور رانندگان در معابر و بزرگراه‌ها، می‌تواند تمرکز آنها را از مسیر و شرایط ترافیکی منحرف کند؟

در تبلیغات محیطی، انتقال سریع و قابل فهم پیام یکی از الزامات اصلی است؛ چرا که مخاطب بسیاری از این تبلیغات، راننده‌ای است که در حال حرکت است و فرصت یا امکان توقف و دقت طولانی به محتوای یک بیلبورد را ندارد. با این حال، استفاده از طراحی‌های پازل‌گونه و پیام‌هایی که برای درک آنها نیاز به مکث و توجه بیشتری وجود دارد، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که راننده برای خواندن یا حل کردن پیام، زمان بیشتری نگاه خود را از مسیر منحرف کند.

از همین رو، درباره ضوابط مربوط به محتوای بیلبورد‌های تبلیغاتی و اینکه آیا چنین شیوه‌هایی می‌تواند با الزامات ایمنی ترافیکی مغایرت داشته باشد، نظر پلیس راهور را جویا شدیم.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط در تبلیغات محیطی اظهار کرد: هرگونه تبلیغ محیطی می‌بایستی در چارچوب شرایطی باشد که تدوین و ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر نحوه طراحی و محتوای پیام‌های تبلیغاتی افزود: ما بار‌ها به مجموعه شهرداری‌ها در سطح کشور و سازمان راهداری در جاده‌ها گوشزد کرده‌ایم که پیام‌هایی که در بیلبورد‌ها درج می‌شود، چه از نظر نوشتار و چه از نظر تصویر، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: تبلیغات اصلاً نباید باعث جلب توجه و تمرکز راننده روی آن بیلبورد یا هر چیز دیگری شود.

حسینی در پایان تأکید کرد: این موضوع را مجدداً برای اصلاح منعکس می‌کنیم.

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بیلبورد تبلیغاتی پلیس راننده
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