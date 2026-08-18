این درس تاریخ است؛ سالروز آغاز جنگ زمینی، هوایی و دریایی آمریکا در ویتنام
عکس:پنجرهای به گذشته؛ جنگ ویتنام، روایت یک شکست
این درس تاریخ است؛ روایتی از جنگ ویتنام و تصمیم آمریکا برای ورود گستردهتر به یک جنگ فرسایشی. ۱۸ اوت ۱۹۶۵، نیروهای آمریکایی در عملیات «استارلایت» با پشتیبانی همزمان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی وارد یکی از مهمترین نبردهای خود در ویتنام شدند. این عملیات در ویتنام جنوبی انجام شد و در آن زمان موفقیتی نظامی برای آمریکا تلقی شد؛ اما ادامه جنگ نشان داد که پیروزی در یک نبرد، الزاماً به معنای پیروزی در یک جنگ نیست.جنگ در سالهای بعد ادامه یافت و سرانجام با خروج نیروهای رزمی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و سقوط سایگون در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ پایان یافت؛ پایانی که به نمادی از شکست یکی از پرهزینهترین مداخلات نظامی آمریکا در قرن بیستم تبدیل شد. از این منظر، تصاویر بهجامانده از آن دوران تنها اسناد یک جنگ قدیمی نیستند؛ بلکه روایتی مستند از پیامد تصمیمهایی هستند که گاه با تکیه بر برتری نظامی و بدون برآورد دقیق پیچیدگیهای سیاسی، اجتماعی و میدانی اتخاذ میشوند.اهمیت این گذشته در زمانه امروز نیز باقی است؛ بهویژه آنجا که تصمیمها و مواضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با واکنشها و انتقادهایی درباره شتابزدگی و ریسکپذیری همراه شده است. مقایسه امروز با ویتنام به معنای یکسان دانستن دو دوره نیست، اما تاریخ یک هشدار روشن دارد: قدرت نظامی و تصمیمهای بزرگ، اگر بدون محاسبه پیامدها و شناخت محدودیتهای قدرت اتخاذ شوند، ممکن است سرنوشتی متفاوت از انتظار تصمیمگیرندگان رقم بزنند. ویتنام از همین رو تنها یک فصل از تاریخ جنگها نیست؛ بلکه روایتی عبرتآموز از فاصله میان آغاز یک تصمیم و پایان آن است. بخش عکس تابناک مجموعهای از تصاویر منتشرنشده و کمتر دیدهشده از جنگ ویتنام را منتشر میکند؛ تصاویری که واقعیت میدانی، هزینههای انسانی و سرانجام این جنگ را روایت میکنند و مخاطب را با اسناد تاریخی یکی از مهمترین و پرهزینهترین شکستهای نظامی آمریکا در قرن بیستم روبهرو میسازند.