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حادثه در تنگه هرمز

حمله مذکور خساراتی را در اتاق موتور کشتی ایجاد کرد و به زخمی شدن یکی از خدمه انجامید.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۴
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2143 بازدید
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۳
حادثه دریایی

تنش‌ها در تنگه هرمز که پیش‌ازاین شاهرگ حیاتی انتقال نفت و کالاهای اساسی جهان بود، به اوج جدیدی رسیده و بر اساس آخرین داده‌ها، تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه تا مرز توقف کامل کاهش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعاتی پیش، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از وقوع یک حادثه جدید در تنگه هرمز خبر داد. 
بر اساس این گزارش، یک کشتی باری هنگام خروج از تنگه مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. 
این مرکز ادعا کرد که این حمله به موتورخانه کشتی خسارت وارد کرده و منجر به مصدومیت یکی از اعضای خدمه نیز شده است.

به کشتی‌های دیگر در حال تردد در این منطقه هشدار داده شده است که با نهایت احتیاط حرکت کنند.
این حادثه در حالی رخ می‌دهد که آمارهای بین‌المللی از سقوط آزاد تردد کشتی‌ها در این مسیر استراتژیک حکایت دارد. 

شرکت تحلیل داده‌های دریایی «کپلر» گزارش داده که در روز شنبه تنها ۵ فروند کشتی تجاری از تنگه عبور کرده‌اند و این رقم در روز یکشنبه به صفر مطلق رسیده است. این در حالی است که پیش‌ازاین به طور میانگین روزانه بیش از ۱۳۰ فروند کشتی از این آبراه تردد می‌کردند.

به گزارش الجزیره،‌ کاهش بی‌سابقه تردد کشتی‌ها نتیجه مستقیم حملات اخیر به سه فروند کشتی متعلق به شرکت نفت ابوظبی (آدنوک) و متعاقب آن، افزایش تنش‌های نظامی در منطقه است.

بسیاری از مالکان کشتی‌ها با توجه به ارزیابی خطر شدید  توسط مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC)، ترجیح داده‌اند تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش محدودی از کشتی‌هایی که هنوز اقدام به عبور می‌کنند، از کریدور شمالی تحت نظارت ایران استفاده می‌کنند، چرا که کریدور جنوبی (سواحل عمان) کانون اصلی حملات ثبت‌شده بوده است. 

به گفته الجزیره این اختلال بی‌سابقه در تنگه هرمز که روزگاری ۲۰ درصد از محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند به شوکی جدید برای زنجیره تأمین انرژی و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تبدیل شود و فشار بر قیمت‌ها را افزایش دهد.

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برچسب ها
کشتی حادثه دریایی تنگه هرمز اصابت پرتابه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
به قمار بفهمانید تنگه در دست کیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
به حول وقوه الهی. دلیر مردان سلحشور وباشرافت سپاه مقدس پاسداران وارتش قهرمان ایران با قدرت تمام تنگه ی هرمز ایران را برای دشمنان امت اسلام نا امن کنند وبر کفار حربی بتازید تا انتقام آقای شهید مان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
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