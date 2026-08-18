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انفجار کشتی حامل سلاح عربستان در باب‌المندب

کشتی باری با پرچم اندونزی به نام «ال‌سی‌تی امیرخان ۱۴۶۸»، هنگام توقف در اسکله باب‌المندب (جنوب یمن) هدف حمله قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۰
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انفجار کشتی

یک فروند کشتی باری با پرچم اندونزی در منطقه راهبردی باب‌المندب، واقع در جنوب یمن، مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این حمله در حالی رخ داد که کشتی مذکور در همان اسکله‌ای پهلو گرفته بود که پیشتر نیز هدف حملات مشابه حوثی‌ها قرار گرفته بود.

کشتی هدف‌گیری شده، «ال‌سی‌تی امیرخان ۱۴۶۸» با شماره شناساییMMSI ۵۲۵۰۰۱۴۶۸ نام دارد که تحت پرچم اندونزی تردد می‌کند.

یمن می‌گوید که این شناور حامل تجهیزات و محموله‌های نظامی متعلق به عربستان سعودی بوده است.

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انفجار کشتی سلاح عربستان تجهیزات نظامی
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