مصاحبه مهسا طهماسبی درباره مهریه قبل از طلاقش

اظهارات پیشین مهسا طهماسبی درباره مفهوم ازدواج و مهریه در پی انتشار خبر جدایی‌اش وایرال شد. طهماسبی در این گفتگو با انتقاد از برخی رویکردهای رایج، ازدواج را در مواردی شبیه به یک معامله و ایجاد احساس مالکیت یک‌طرفه توصیف کرده بود. او صراحتاً با بیان اینکه اصلاً به مهریه اعتقادی ندارد و روی خود قیمت نمی‌گذارد، تأکید کرده بود حقوق برابری چون حق طلاق باید بر پایه درک و شعور متقابل میان طرفین شکل بگیرد، نه اینکه فرد برای دریافت این حقوق ناچار به التماس باشد. حرف‌های این بازیگر را می‌بینید و می‌شنوید.