متکی: اگر ما یک پایگاه آمریکا را بگیریم...

منوچهر متکی در همایش «نقش ایران در بازسازی نظم منطقه؛ تأکید کرد: «کسانی که می‌گویند جنگ زمینی در پیش است، بلوف می‌زنند، زیرا اگر جنگ زمینی آغاز شود، جنازه‌های آنها به خانواده‌هایشان نمی‌رسد. اما اگر ما بگوییم جنگ زمینی، دیگر کار تمام است. جنگ زمینی یعنی اینکه ما یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق، کویت یا بحرین را بگیریم. در آن صورت، سرنوشت جنگ با بزرگ‌ترین ارتش امپریالیستی جهان را نهایی می‌کنیم.» اظهارات وزیرخارجه اسبق ایران را می‌بینید و می‌شنوید.