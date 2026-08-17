واکنش عراقچی به عملیات پهپادی در کردستان عراق
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق اعلام کرد: دوستان کرد ما، هوشیار باشند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۴۶| |
424 بازدید
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به عملیات پهپادی در کردستان عراق نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخستوزیر بارزانی را توجیه نمیکند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی میشوند، هوشیار باشند.
ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم میکنند، سپاسگزاریم.
گزارش خطا